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Standard Chartered revisa preço do bitcoin e diz que US$ 100 mil 'pode ser pouco'

Banco britânico está otimista com o potencial de valorização da criptomoeda até o fim do ano

Representação do bitcoin (crédito: Jievani Weerasinghe/Unsplash)

Representação do bitcoin (crédito: Jievani Weerasinghe/Unsplash)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 23 de agosto de 2026 às 10h00.

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Depois da disparada que o bitcoin teve nos últimos três dias, saindo dos US$ 64 mil para uma máxima nos US$ 79 mil, os analistas do banco britânico Standard Chartered revisaram o preço-alvo que têm para a criptomoeda em 2026.

Segundo notícia do site TheStreet, o analista Geoff Kendrick prevê que o bitcoin vai alcançar os US$ 100 mil até o final do ano, citando que a injeção de liquidez promovida pelo Tesouro dos Estados Unidos ao dobrar os volumes de compras de títulos é o tipo de informação que os investidores da criptomoeda "adoram".

Para Kendrick, no entanto, mesmo essa previsão pode ser "baixa demais" diante do desempenho recente e pode ser revista.

O bitcoin chegou a bater US$ 79 mil por unidade na sexta-feira, 21, em sua máxima desde maio. A alta desde a quarta-feira foi de mais de 20%.

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