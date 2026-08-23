Standard Chartered revisa preço do bitcoin e diz que US$ 100 mil 'pode ser pouco'

Depois da disparada que o bitcoin teve nos últimos três dias, saindo dos US$ 64 mil para uma máxima nos US$ 79 mil, os analistas do banco britânico Standard Chartered revisaram o preço-alvo que têm para a criptomoeda em 2026.

Segundo notícia do site TheStreet, o analista Geoff Kendrick prevê que o bitcoin vai alcançar os US$ 100 mil até o final do ano, citando que a injeção de liquidez promovida pelo Tesouro dos Estados Unidos ao dobrar os volumes de compras de títulos é o tipo de informação que os investidores da criptomoeda "adoram".

Para Kendrick, no entanto, mesmo essa previsão pode ser "baixa demais" diante do desempenho recente e pode ser revista.

O bitcoin chegou a bater US$ 79 mil por unidade na sexta-feira, 21, em sua máxima desde maio. A alta desde a quarta-feira foi de mais de 20%.

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