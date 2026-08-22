Ray Dalio diz para comprar bitcoin em meio a possível crise da dívida dos EUA

O fundador do fundo de hedge Bridgewater Associates, Ray Dalio, pediu que os investidores aplicassem dinheiro em ouro e “um pouco de bitcoin” em resposta a uma crise da dívida iminente.

Em uma publicação no LinkedIn na sexta-feira, Dalio disse que manter entre 10% e 15% do portfólio em ouro poderia ajudar a reduzir o risco. Ele defendeu o ouro e o bitcoin como ativos aos quais se deveria dar maior peso em comparação com ativos de dívida, como títulos, citando riscos de “conflitos políticos internos e geopolíticos externos”.

“Meu palpite, que suponho que será ruim, é que [uma crise da dívida dos EUA] ocorrerá em três anos, para mais ou para menos dois, se o rumo em que estamos não for alterado”, disse Dalio.

O fundador da Bridgewater Associates, com um patrimônio líquido estimado em mais de US$ 15 bilhões, já argumentou que o bitcoin não poderia substituir o ouro como reserva de valor e alertou sobre preocupações com a privacidade e ameaças da computação quântica. Seus comentários de sexta-feira ecoaram os de julho de 2025, quando disse que possuía algum bitcoin, “mas não muito”, e recomendou manter até 15% em criptomoedas e ouro.

Em 2022, meses antes de uma significativa queda no mercado de criptomoedas, Dalio disse que manter entre 1% e 2% de BTC no portfólio de alguém era “razoável.”

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