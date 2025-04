Standard Chartered: bitcoin é proteção contra guerra tarifária e 'isolacionismo' dos EUA

O Standard Chartered divulgou um comunicado no último domingo, 6, em que avalia que o bitcoin é um bom ativo de proteção contra os riscos de uma guerra tarifária global e em meio a um "isolacionismo" crescente dos Estados Unidos. O banco britânico vê potencial na criptomoeda como uma opção de hedge no mercado.

Ao site The Block, Geoffrey Kendrick, head global de pesquisa em ativos digitais do banco, pontuou que o mercado conta com "muito barulho no momento", aumentando a incerteza em torno do movimento de preço dos ativos. Mesmo assim, ele segue defendendo o potencial da criptomoeda.

"O isolacionismo dos Estados Unidos é equivalente a um risco maior em ter investimentos em moedas fiduciárias, o que, em última instância, é algo benéfico para o bitcoin", explicou o analista. Ele manteve a avaliação mesmo após a forte queda do ativo nos últimos dias.

Kendrick afirma que o preço de US$ 76,5 mil, patamar em que a criptomoeda estava no dia da eleição presidencial dos Estados Unidos, continua sendo o grande nível de suporte para o ativo. E o analista pontua que a moeda digital segue com uma performance superior à das principais ações de tecnologia.

Um levantamento do Standard Chartered indica que o bitcoin está com um desempenho melhor que cinco das "Sete Magníficas", grupo que reúne as sete maiores empresas de tecnologia do mercado americano. No momento, a criptomoeda perde apenas para o Google e para a Microsoft.

O analista do banco britânico acredita que a criptomoeda vai se consolidar nos próximos meses como uma opção de proteção de patrimônio em meio às fortes quedas no mercado pelos temores em torno das tarifas anunciadas por Donald Trump. Nesse cenário, a queda atual tenderia a se reverter.

O Standard Chartered também mantém a sua projeção de que o bitcoin vai terminar o ano de 2025 na casa dos US$ 200 mil, acreditando exatamente no potencial da criptomoeda ser adotada como um ativo de reserva de valor, uma espécie de "ouro digital".

Kendrick acredita que a criptomoeda pode retomar patamares acima dos US$ 80 mil ainda nesta semana. Recentemente, o banco também compartilhou uma projeção de que o bitcoin vai chegar ao ano de 2029 valendo mais de US$ 500 mil, reforçando o otimismo com o ativo.

