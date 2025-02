Standard Chartered: bitcoin vai chegar a US$ 500 mil em 2028 impulsionado por institucionais

O banco britânico Standard Chartered reforçou na última segunda-feira, 17, a sua projeção de que o bitcoin terminará o ano de 2028 valendo US$ 500 mil. No momento, a criptomoeda ronda a casa dos US$ 100 mil, e a projeção significa que o ativo quintuplicaria de valor nos próximos três anos.

De acordo com analistas do banco, o movimento ocorrerá principalmente devido à tendência de novos fluxos intensos de investimento por parte de agentes institucionais, em especial empresas, fundos de pensão e os chamados fundos soberanos, operados por países.

O Standard Chartered destacou que balanços trimestrais referentes ao final de 2024 indicam que esse movimento "já está acontecendo", mas ele deve ganhar cada vez mais força em um futuro próximo. Até o momento, ele afirma que os dados divulgados são "bastante encorajadores".

"Os fundos de hedge novamente dominaram as compras de bitcoin no quatro trimestre, mas as compras por bancos também foram bastante fortes. E, mais importante, o Fundo Soberano de Abu Dhabi reportou uma compra de 4,7 mil unidades de bitcoin pelo ETF da BlackRock", destaca o banco.

Os analistas pontuam que, apesar do investimento pelo fundo soberano ainda ser pequeno, "nós esperamos que uma expansão nesse tamanho [de investimentos] com o passar do tempo, conforme outros fundos soberanos começarem a comprar o bitcoin também".

O movimento é visto pelo Standard Chartered como um sinal da crescente maturidade da criptomoeda, o que a torna cada vez mais atraente para mais investidores. Com isso, investidores de varejo que antes lideravam investimentos nos ETFs estão começando a ceder espaço para investidores maiores, de atacado.

"Isso nos deixa confortáveis em dizer que, mesmo que as compras da Strategy [antiga MicroStrategy] tenham uma desaceleração drástica, nós ainda acreditamos que outros compradores estão esperando para entrar no ativo", destacou o banco, se referindo à maior detentora institucional da criptomoeda.

Para os analistas, fundos de pensão também devem começar a investir no bitcoin nos próximos meses, e o Standard Chartered não descarta que o movimento ocorra entre bancos centrais, o que impulsionaria ainda mais o preço da criptomoeda.

