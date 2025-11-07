Stablecoins chamam a atenção de institucionais e dobram operações

Um novo relatório da Bitso Business, intitulado “Stablecoin Landscape in Latin America” revelou que as stablecoins, criptomoedas que acompanham o valor de determinado ativo, geralmente o dólar, estão se consolidando como uma forte tendência na região.

Dados do estudo mostram que a participação de stablecoins no volume total processado pela Bitso Business dobrou entre o início do segundo semestre de 2024 e o final do primeiro semestre de 2025.

Aumento nas transações com stablecoins

Transações relacionadas a câmbio, tesouraria e arbitragem tiveram um aumento acentuado entre o primeiro semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025, superando as remessas. Essas categorias agora representam 45% do volume total de pagamentos processados pela Bitso Business no primeiro semestre de 2025, diz o relatório.

Já o Brasil expandiu sua participação em 2 pontos percentuais ano a ano. A análise mostra um aumento de 6% da participação dos clientes institucionais locais no volume total de transações em stablecoins no período.

Além da forte demanda no lado institucional, a Bitso Business aponta que os resultados do estudo demonstram uma mudança importante no perfil das transações de criptos, que deixaram de ser dominadas por investidores individuais e passaram a ter forte participação institucional, que por sua vez estão recorrendo cada vez mais às stablecoins para facilitar pagamentos e transferências internacionais.

Destaque para o mercado brasileiro

“Estamos vendo o Brasil entrar em uma nova fase muito mais madura no mercado de ativos digitais. As empresas estão olhando para ativos como as stablecoins como uma ferramenta para otimizar operações, proteger capital e integrar novas soluções de pagamento”, disse Bárbara Espir, head global de gestão de contas na Bitso.

De acordo com Bárbara, esse é um movimento natural para um mercado que busca eficiência e inovação em um ambiente regulatório cada vez mais estruturado. “A adoção por parte das empresas cria um círculo virtuoso de mais liquidez, segurança e confiança para novos investidores. Isso fortalece toda a infraestrutura financeira digital nacional e internacional.”

"À medida que as criptomoedas e a tecnologia blockchain se consolidam, deixam de ser um tema de nicho e se tornam parte fundamental das estratégias de negócios em companhias de todos os portes. Essa transição está em pleno curso, e o Brasil se posiciona de forma notável como um mercado pioneiro na América Latina e no mundo", concluiu a executiva.

