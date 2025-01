Sony lança blockchain Soneium para tornar tecnologia ‘parte do dia a dia’

O blockchain Soneium estreou no mercado nesta terça-feira, 14. A rede foi desenvolvida pela Sony e é de segunda camada, construída a partir da Ethereum. O objetivo do gigante de tecnologia com o projeto é criar uma "ponte entre públicos da Web2 e da Web3", se referindo à atual e à próxima geração da internet.

A Soneium foi desenvolvida em parceria com a Startale Labs e é descrita como uma "plataforma blockchain versátil de propósito geral" que deverá reunir uma série de projetos nos segmentos de jogos, finanças e entretenimento. Ela havia sido anunciada em agosto de 2024.

A Sony realizou um período de testes de quatro meses com a rede, que chegou a envolver 14 milhões de endereços de carteiras digitais. Em entrevista ao site CoinDesk, os responsáveis pelo projeto afirmaram que ele prioriza "um design centrado no usuário, simplificando interações em blockchain".

O objetivo é "evoluir a Web3 para que ela vá de um hobby de nicho para uma experiência do dia a dia". A rede foi desenvolvida a partir dos recursos do OP Stack, ligado ao blockchain Optimism, que tem sido usado por diversas empresas para criar suas redes próprias.

As corretoras Coinbase e Kraken usaram o OP Stack para criar a Base e o Ink. A Sony, porém, foi a primeira grande empresa tradicional do mercado a usar o recurso para desenvolver um blockchain próprio, indicando sua aposta no setor.

No anúncio da Soneium, a Startale Labs também falou sobre o futuro do projeto: "O primeiro ano será sobre a integração de pessoas da Web3, porque em termos de tecnologia e comunidade, é um pouco cedo para integrar os usuários em geral. E então na fase dois, dentro de dois anos, iremos integrar produtos da Sony, como Sony Bank, Sony Music, Sony Pictures e assim por diante. Portanto, gostaríamos de integrar a tecnologia Web3 e blockchain aos produtos da Sony".

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

Entretanto, o projeto também recebeu críticas logo na estreia. Usuários afirmam que a Soneium não permite mais negociar criptomoedas meme na rede e em seus aplicativos, algo que revoltou muitos usuários devido ao tradicional uso de blockchains para criar e trocar esses tokens.

Ao site DL News, um porta-voz da Sony Block Solutions Lab disse que a proibição envolve medidas para "proteger os direitos de propriedade intelectual" que teriam sido violados na criação dos ativos. O movimento indica que a Sony não pretende seguir a estratégia de outras redes de usar as criptomoedas meme como forma de atrair usuários, capital e atividade.