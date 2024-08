Solana ultrapassa Ethereum e registra nova máxima histórica em relação à criptomoeda

A SOL, criptomoeda nativa da rede Solana, atingiu uma máxima histórica em relação ao ether, segunda maior criptomoeda do mundo, nesta quarta-feira, 7. Conforme uma recuperação ganhava tração no mercado cripto, SOL saiu na frente e apresenta alta significativa.

No momento, a criptomoeda, que é a atual 5ª maior do mundo com mais de US$ 67 bilhões em valor de mercado, é cotada a US$ 142 dólares.

Nos últimos dias, a SOL apresentou uma recuperação surpreendente após sua cotação ter despencado no último fim de semana com o aumento na taxa de juros no Japão e a escalada de tensões entre Israel e Irã. A criptomoeda saiu de US$ 110 para a faixa atual de US$ 140, uma recuperação de cerca de 35%.

Enquanto isso, o ether não apresenta uma recuperação tão significativa. A segunda maior criptomoeda do mundo é cotada a US$ 2.352 com queda de 6% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A diferença é pouca em relação ao patamar mais baixo que a criptomoeda chegou durante a queda, que foi de US$ 2.157.

Dado os recentes acontecimentos e o comportamento de preço da SOL e do ether, a relação entre as duas criptomoedas trouxe um novo recorde para a SOL. A criptomoeda que é apontada por muitos como uma "ameaça a Ethereum", agora bate um novo recorde de preço em relação ao ether.

Nesta quarta-feira, 7, o par SOL/ETH registrou um novo recorde de 0,06211, de acordo com dados do TradingView.

Na última terça-feira, 6, a SOL também havia batido esse mesmo recorde, mas com uma relação de 0,595 ao ether. Anteriormente, a máxima era de 0,0591, registrada em março durante um movimento de alta expressivo da SOL.

Com os movimentos recentes de queda, a SOL ainda acumula alta de mais de 40% desde o início do ano, enquanto o ether registra alta de apenas 2,9% no mesmo período.

