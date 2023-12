Bonk: criptomoeda que já subiu 14.500% em 2023 faz celulares esgotarem nos EUA; entenda

Um modelo de celular está esgotado nos EUA e na Europa, mas não é o novo iPhone. O Solana Saga, celular que possui integrações com o blockchain da Solana (SOL), sexta maior do mundo em valor de mercado, teve uma grande procura recentemente graças à BONK, criptomoeda-meme que disparou mais de 14.000% este ano.

A BONK é uma criptomoeda inspirada em um meme de cachorro e faz parte do ecossistema da Solana. Após seu lançamento em 29 de dezembro de 2022, ela disparou 3.766% na primeira semana de negociação, mesmo que o momento não fosse propício para altas significativas das criptomoedas após a queda da FTX e outros acontecimentos que fizeram parte do que ficou conhecido como “inverno cripto”.

Uma semana depois, no entanto, a BONK despencou e só voltou a subir em outubro deste ano. Desde o início de 2023, a BONK já acumula alta de aproximadamente 14.554%, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apenas nas últimas 24 horas, a criptomoeda-meme subiu 96%.

Distribuição gratuita

Um “airdrop”, uma espécie de distribuição gratuita de criptomoedas, fez com que a BONK impulsionasse as vendas do Solana Saga, o celular da Solana. Em seu lançamento, o dispositivo não chamou muita atenção e não fez sucesso em vendas, apesar da proposta diferenciada com uma “loja de aplicativos” que dava acesso à NFTs, corretoras descentralizadas e outros criptoativos.

No entanto, um airdrop da BONK foi disponibilizado apenas para os detentores do Solana Saga, que teriam direito a 30 milhões de BONKs por dispositivo. A alta significativa da criptomoeda-meme chamou a atenção de investidores, que esgotaram as unidades disponíveis do Solana Saga nos EUA e na Europa. Atualmente, a venda do aparelho de celular está limitada a uma unidade por pessoa.

Custando US$ 600, a compra do aparelho de celular era “compensada” pelo valor recebido em unidades de BONK, já que a valorização da criptomoeda-meme fez com que as unidades recebidas gratuitamente valessem mais do que o próprio Solana Saga.

A BONK vai continuar subindo?

Com capitalização de mercado em US$ 1,6 bilhão, a BONK é a 46ª entre as maiores do mundo atualmente. Apesar disso, trata-se de um projeto muito menos consolidado no mercado do que grandes criptoativos como bitcoin, ether e até mesmo a própria SOL, criptomoeda nativa do ecossistema Solana, do qual a BONK faz parte.

Depois da grande valorização da BONK em 2023, é possível que muitos investidores que participaram do “airdrop” realizem seus lucros, o que pode gerar uma queda significativa da criptomoeda-meme.

João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, destacou a necessidade de cautela ao abordar BONK.

"Devemos considerar que BONK é um criptoativo cujo valor é predominantemente influenciado por narrativas de mercado. Atualmente, o token não apresenta fundamentos sólidos, casos de uso bem definidos ou uma arquitetura inovadora, limitando sua utilidade a um instrumento de especulação. Dado o notável desempenho recente de BONK, é razoável antecipar que investidores optem pela realização de lucros, podendo resultar em uma correção de preços. No entanto, é importante reconhecer o impacto que as narrativas têm no mercado cripto, e não seria surpreendente se BONK mantivesse sua tendência de alta após um movimento corretivo", explicou o analista à EXAME.

