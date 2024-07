Flow anuncia blockchain próprio para criar "experiências pioneiras" no setor de mídia

O Grupo Flow, responsável por alguns dos mais populares podcasts do Brasil, anunciou nesta quinta-feira, 25, que vai criar uma rede blockchain própria. O projeto deve ser lançado até o fim deste ano e é fruto de uma parceria com a Tanssi, que fornece a infraestrutura necessária para a criação de redes blockchains.

Em um comunicado sobre a parceria, a Tanssi explicou que o projeto faz parte de uma "transição do Grupo Flow para o ambiente de blockchain". A rede própria do grupo vai se chamar Flow Chain e faz parte de uma estratégia para "atingir novas audiências e garantir uma infraestrutura robusta e escalável".

"Essa mudança aumentará o envolvimento do usuário e abrirá novas oportunidades de monetização para criadores de conteúdo na plataforma Flow Chain", promete a Tanssi. Já o Grupo Flow pretende "impactar significativamente o cenário da mídia digital" no Brasil.

Andre Gaigher, COO do Grupo Flow, comentou que "as possibilidades e conexões com nosso público por meio de nossa própria rede são muito emocionantes. Estamos entusiasmados por ter um parceiro de confiança para nos guiar nesta jornada. Agora é hora de ir para o laboratório, estudar o caminho e esperar para ver os primeiros recursos do nosso ecossistema".

Ainda segundo o comunicado, a transição para o mundo blockchain busca melhorar o engajamento digital dos programas do Flow, permitindo inclusive que a audiência tenha direito a voto nas decisões de conteúdo, participem de eventos exclusivos e recebam recompensas por suas interações.

O projeto também busca desenvolver um sistema para "apoiar um grande volume de atividades, desde streaming e compartilhamento de conteúdo até votação e recompensas da comunidade", mas mantendo uma experiência de cliente "excelente".

Entre os próximos passos da parceria, o Grupo Flow pretende criar a Flow House, inspirada na Soho House e que oferecerá "associações exclusivas e comodidades luxuosas".

"Esta plataforma permitirá acesso único e tokenizado a locais e eventos de alto nível por meio da tecnologia blockchain, demonstrando o compromisso do Grupo Flow em ser pioneiro em novas experiências no setor de mídia", diz o comunicado.