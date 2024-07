Americano que se mudou para El Salvador para ser 1º cidadão da "Cidade Bitcoin" deixa o país

Há dois anos e meio, Corbin Keegan tomou uma decisão ousada: largou tudo o que tinha nos Estados Unidos e decidiu se mudar para El Salvador. O seu objetivo era ser o primeiro cidadão da "Cidade Bitcoin", prometida por Nayib Bukele, o presidente do país. Recentemente, porém, Keegan acabou retornando para os Estados Unidos.

Inicialmente, a volta de Keegan para o país, onde atualmente mora na cidade de Chicago junto com a família, foi relatada como uma desistência do norte-americano após passar anos esperando a concretização do anúncio de Bukele, que ainda não ocorreu. Entretanto, Keegan refutou essa ideia e afirma que ainda pretende voltar ao país.

"Estou em Chicago por alguns meses para acumular mais sats [a menor unidade divisível do bitcoin], já que não posso ganhar muito em Conchagua. Estou 100% comprometido com todos em relação à Cidade Bitcoin e em El Salvador", disse Keegan em uma publicação no X, antigo Twitter, em junho deste ano.

Mesmo assim, o americano confirmou que, após esperar anos pela construção da cidade prometida, o projeto avançou pouco. Em entrevista ao site ElSalvador.com, os salvadorenhos que alugaram uma casa para Keegan confirmaram que ele pretende voltar ao país no final do ano, ainda no aguardo da esperada construção da cidade.

El Salvador e bitcoin

Em 2021, Nayib Bukele fez o anúncio sobre a Cidade Bitcoin como parte de um movimento do país para adotar a criptomoeda, que no mesmo ano se tornou uma moeda de curso legal na nação da América Central. À época, o presidente disse que a cidade não teria cobrança de impostos e consumiria apenas energia de fontes renováveis.

Bukele disse ainda que a construção da cidade seria financiada por meio da emissão de títulos de dívida pública lastreados na criptomoeda, batizados de "Volcano Bonds". Mas o atraso no lançamento desses títulos pode ter sido exatamente o motivo por trás da demora na construção da cidade.

A Comissão de Ativos Digitais do país autorizou em dezembro de 2023 a emissão dos títulos pelo governo, o que poderia ocorrer ainda no início deste ano. Até o momento, porém, não houve um lançamento para o mercado. A possibilidade do país emitir os Volcano Bonds surgiu pela primeira vez em novembro de 2021.

O episódio ilustra os altos e baixos na adoção do bitcoin por El Salvador desde 2021. O país acumula um histórico misto com o projeto, acumulando milhões em lucros com as aquisições da criptomoeda mas com dificuldades para incentivar o uso do ativo pela população. Recentemente, uma pesquisa apontou que 80% dos salvadorenhos não sentiram melhorias na qualidade de vida com a política.