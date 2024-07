TRXF11 vai construir novo centro do Hospital Albert Einstein no Parque Global

O TRX Real Estate (TRXF11), da TRX Investimentos, fechou nesta quinta-feira, 25, o negócio que marca a entrada do fundo imobiliário (FII) no setor de saúde. O fundo vai construir o novo centro de 40.000 metros quadrados de oncologia e hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. O imóvel será localizado no Parque Global, megaempreendimento da Benx na Marginal Pinheiros.

O FII vai desembolsar R$ 621,3 milhões para a construção do complexo segundo fato relevante divulgado nesta quinta-feira. O TRXF11 irá ficar com 70% do imóvel e os outros 30% permanecem com a Benx, dona do terreno. O imóvel fica no número 14.500 da Marginal Pinheiros, ocupando parte dos 218.000 metros quadrados de área do complexo da Benx que, além do hospital, irá incluir apartamentos residenciais, salas corporativas, shopping, faculdade e hotel.

Depois da construção, o prédio será locado para o Einstein por meio do modelo “built to suit”. Essa modalidade de contrato contempla a entrega do imóvel pronto e ajustado às necessidades do locador. Sendo assim, o fundo será o responsável por construir e entregar o imóvel ao Einsten. Um dos benefícios do modelo é o chamado contrato atípico, onde a locação é estabelecida por longos períodos. No caso do acordo com o Einstein, a locação é de 20 anos.

No ato da assinatura, o TRXF11 desembolsou R$ 5 milhões como sinal e a previsão é que, até dezembro deste ano, sejam pagos R$ 160 milhões. O restante, de acordo com o fundo, será quitado de acordo ao longo de um cronograma já estabelecido no contrato.

Ampliação de portfólio

O TRX Real Estate, até então, era focado em “renda urbana”, com imóveis locados para grandes varejistas, como Assaí, Pão de Açúcar, Extra, Carrefour, Grupo Mateus, Obramax e Leroy Merlin. Entre os últimos negócios, o TRXF11 assinou contrato para a construção da primeira loja da Leroy Merlin em Salvador (BA) em 2022. O acordo desta quinta-feira marca a diversificação da carteira do FII.

“É um novo segmento, mas a operação está alinhada ao racional do fundo, de adquirir imóveis de primeira linha localizados em áreas estratégicas de grandes centros urbanos e locar para grandes empresas com excelente qualidade de crédito por meio de contratos de longo prazo”, explica, em nota, Gabriel Barbosa, gestor do TRX Real Estate.