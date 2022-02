Serviço Secreto dos EUA avança sobre cripto e refuta tese sobre uso ilegal

A maneira como os agentes da lei discutem as criptomoedas e tratam seus usuários está mudando significativamente nos Estados Unidos. O Serviço Secreto do país lançou um hub de conscientização sobre as criptomoedas, e anunciou o feito com um vídeo no YouTube.

A ferramenta educacional da instituição pública norte-americana busca combater o “uso ilícito de ativos digitais, bem como fornecer informações de conscientização pública sobre a segurança de ativos digitais e como garantir que eles permaneçam seguros”.

O diretor assistente do Escritório de Investigações do Serviço Secreto dos EUA, Jeremy Sheridan, afirmou que o hub é focado em “investigar crimes financeiros”. O objetivo é “identificar, prender e processar os envolvidos em crimes com ativos digitais”. No entanto, é fundamental observar que a linguagem e o tom usados ​​em relação às criptomoedas são positivos.

O anúncio de lançamento admite que “as moedas digitais e as criptomoedas continuam se tornando formas de pagamento cada vez mais populares”, daí a necessidade do Serviço Secreto promover serviços de alto nível no setor.

O lançamento do hub de conscientização sobre as criptomoedas ocorre dois anos depois que o Serviço Secreto fundou a Força-Tarefa de Crimes Cibernéticos Relacionados a Finanças. As primeiras atividades relacionadas a criptomoedas apenas mostraram sua preocupação com as maneiras pelas quais as criptomoedas poderiam ser usadas para fazer transações ilegais online.

No que poderia ser classificado como uma pequena vitória para a comunidade cripto, esta indústria pode estar finalmente perdendo sua reputação de ser um paraíso para crimes cibernéticos e atividades ilícitas. Como por exemplo, a crença de que o mundo cripto era reservado para criminosos e usuários de drogas.

Agora, o Serviço Secreto admite que: “Investimentos e transações usando criptomoedas e ativos digitais não são intrínsecamente criminosos.”

De um modo geral, o uso de criptomoedas em um blockchain transparente e retroativo faz pouco sentido para atividades financeiras ilícitas, devido à maneira como os blockchains podem ser facilmente monitorados e rastreados. Um exemplo é a história da Bitfinex, que vai virar uma “docusérie” da Netflix. O caso envolvendo um casal de improváveis criminosos deixou esse ponto muito claro: é muito difícil lavar dinheiro usando o blockchain.

Em última análise, se as pessoas querem ser pagas para fazer coisas ruins, ainda é melhor receber o dinheiro em espécie.

