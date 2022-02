Netflix anuncia produção de série sobre casal que roubou 120 mil bitcoins

O gigante do streaming e da produção audiovisual Netflix em breve produzirá uma série documentário sobre o celébre hack da Bitfinex — um dos maiores crimes financeiros de 2016, quando 119.756 unidades de bitcoin foram roubadas — o equivalente a US$ 72 milhões na época.

O documentário da Netflix terá como protagonistas um casal de Nova York e seu envolvimento com a lavagem de quase 120 mil bitcoin vinculados ao crime. De acordo com a Netflix, o documentário será dirigido pelo cineasta americano Chris Smith. Nick Bilton assina a produção executiva. O comunicado da empresa dizia:

“A Netflix encomendou uma série documentário sobre o suposto esquema de um casal para lavar bilhões de dólares em criptomoedas roubadas no maior crime financeiro da história.”

A trama será baseada em dois personagens principais — Ilya Lichtenstein e Heather Morgan — o casal de Nova York ligado ao roubo de 120 mil bitcoin e seu envolvimento na lavagem dos fundos roubados.

Conforme evidenciado pelos dados do TradingView, desde o hack da Bitfinex, o preço do bitcoin subiu mais de 7.415% em apenas cinco anos.

A Netflix observa que “como o valor do bitcoin roubado subiu de US$ 71 milhões no momento do hack para quase US$ 5 bilhões, o casal supostamente tentou liquidar seu dinheiro digital criando identidades falsas, contas online, comprando ouro, NFTs, e mais — enquanto os investigadores corriam para rastrear o movimento do dinheiro no blockchain”.

