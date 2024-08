"Sequestro virtual": pagamentos de ataques de ransomware com criptomoedas saltam 84,4% em 2024

Nesta quinta-feira, 15, a Chainalysis divulgou dados de uma nova pesquisa envolvendo crimes cibernéticos com criptomoedas, chamada “2024 Crypto Crime Mid-Year Update”. De acordo com a pesquisa, 2024 já tem um novo recorde em pagamentos de ataques de ransonware com criptomoedas.

Este ano, os pagamentos já acumulam US$ 459,8 milhões, enquanto em 2023 este número era de US$ 449,1 milhões. O salto, em comparação com o mesmo período do ano em 2023, foi de 84,4%.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

O que é ransomware?

O ataque conhecido como “ransomware” ou “sequestro virtual” consiste na invasão e obtenção de dados por hackers, que pedem então uma recompensa pela sua devolução. Geralmente, este valor é cobrado e recebido em criptomoedas e sistemas de grandes empresas e instituições são os alvos, apesar do ataque também atingir usuários comuns.

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

A pesquisa da Chainalisys também apontou que 2024 registrou o maior pagamento em um único incidente para o grupo de ransomware Dark Angels, no valor de US$ 75 milhões. Esse aumento é 96% maior em comparação aos registros de 2023, demonstrando um agravamento preocupante neste tipo de crime, que além de piores, se tornaram 10% mais frequentes neste ano.

Apesar disso, as atividades ilícitas envolvendo criptomoedas caíram de 2023 para cá. De acordo com a pesquisa, o total reduziu 19%, de US$ 20,9 bilhões para US$ 16,7 bilhões.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok