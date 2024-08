Movimento de alta das criptomoedas vai depender do bitcoin, diz especialista do BTG

As criptomoedas tiveram uma rápida recuperação após a queda expressiva e generalizada do mercado com o aumento na taxa de juros do Japão que gerou o fim de um carry trade trilionário. No entanto, nos últimos dias os principais criptoativos são negociados “de lado” ou apresentam recuo do recente movimento de alta.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 59.013, com queda de 2,9% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A principal criptomoeda do mercado devolveu boa parte dos ganhos da última semana. Nos últimos sete dias, o bitcoin acumula alta de 1,8%.

“O mercado devolveu bastante do movimento de alta que fez com que o bitcoin superasse os US$ 60 mil. Entre US$ 61.500 e US$ 61.800 temos literalmente um muro a ser derrubado para que o bitcoin possa voltar a ter uma tendência de alta mais longa”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, no Morning Call Crypto desta quinta-feira, 15. O programa é transmitido ao vivo às terças e quintas-feiras e está disponível na íntegra no YouTube.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 2.649, com queda de 2,5% nas últimas 24 horas. Outras criptomoedas como a SOL, da rede Solana, apresentam queda ainda maior. Nas últimas 24 horas, a SOL caiu cerca de 3,7%.

“Depois de um movimento de alta muito forte, a SOL agora está de lado. Acho que ainda vai continuar negociando dessa forma por um tempo e vai depender muito do bitcoin, que vai ser o principal ativo para puxar esse movimento. Se o bitcoin subir, SOL provavelmente tende a subir um pouco mais”, explicou Lucas Josa no Morning Call Crypto da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

ETFs podem trazer nova onda de alta para cripto

Em relação às perspectivas para o preço do bitcoin, os ETFs dos EUA podem ter grande impacto. De acordo com Lucas Josa, o bitcoin pode ter uma nova onda de alta graças ao produto de investimento, fazendo com que o ativo lidere o movimento de alta ao invés de outras criptos, conhecidas como “altcoins”.

“A gente teve um momento muito importante que durou alguns meses, que foi a primeira onda de entradas nos ETFs de bitcoin. Essa onda foi bem forte e eu acho que estamos muito próximos de uma segunda onda”, disse ele.

“Quando olhamos para os grandes bancos nos EUA, com trilhões de dólares sob gestão, a maior parte deles não tinha autorização e diretrizes para começar a oferecer esse tipo de produto para seus clientes. Nas próximas semanas, vamos ver esses produtos alcançando um maior número de pessoas. Vale a pena acompanhar e o mercado pode ter uma nova onda de alta puxada por isso. Caso isso aconteça, teremos um movimento de alta muito forte para o bitcoin que pode até deixar algumas altcoins no caminho”, concluiu o especialista.

