Parceria da Mastercard com MetaMask cria "cartão de débito em blockchain"

A MetaMask, dona de uma das principais carteiras digitais do mercado, anunciou nesta quarta-feira, 14, o lançamento de um cartão de débito próprio integrado a blockchain. O projeto faz parte de uma parceria com a gigante de meios de pagamento Mastercard e com a startup Baanx.

De acordo com a MetaMask, o cartão está integrado à rede Ethereum e poderá ser usado para realizar compras diretamente pelo sistema da carteira, facilitando as operações de usuários. Entretanto, ele ainda deverá ter um lançamento escalonado, atingindo aos poucos novos públicos.

No momento, ele poderá ser usado em um "piloto limitado, com alguns milhares" de cartões e disponibilizado apenas na União Europeia e no Reino Unido. A ideia é que a expansão ocorra ao longo dos próximos meses, atingindo todo o público dos dois mercados e com novos pilotos em outras regiões.

O projeto foi anunciado como mais uma etapa no processo de conexão entre sistemas de pagamentos tradicionais e o mundo das criptomoedas, em especial a rede blockchain. A Mastercard tem trabalhado em conjunto com a Baanx em outros projetos com o mesmo objetivo, focada no mundo Web3.

A ideia é que o cartão em blockchain funcione da mesma forma que um cartão de débito normal, permitindo as compras diretas na carteira digital sem que os usuários precisem realizar transferências de fundos para outras empresas que, tradicionalmente, processariam o pagamento.

O cartão permitirá gastos nas stablecoins pareadas ao dólar USDC e USDT, além da criptomoeda wETH, ligada à rede Ethereum. A expectativa da MetaMask é que o lançamento resulte em mais liberdade para os usuários e nas suas estratégias de investimento.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Raj Dhamodharan, vice-presidente executivo de blockchain e ativos digitais da Mastercard, comentou que a empresa viu uma "uma oportunidade significativa de tornar as compras para usuários de carteiras de autocustódia mais fáceis, seguras e interoperáveis".

Em entrevista exclusiva à EXAME neste ano, o executivo destacou que cripto "veio para ficar" e que a empresa busca desenvolver "casos de uso no mundo real" e expandir a adoção da tecnologia, que ainda enfrenta desafios mesmo com uma adoção crescente no mercado.