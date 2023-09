SEC adia decisões sobre pedidos de ETFs de bitcoin e desanima mercado

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, deu um banho de água fria nos investidores do mercado de criptomoedas na última quinta-feira, 31. O regulador decidiu postergar a conclusão da análise dos pedidos de diversas gestoras, incluindo a BlackRock e a Fidelity, sobre o lançamento de fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de preço à vista do bitcoin.

A expectativa de muitos investidores era de que o regulador daria sua palavra final sobre esses pedidos nesta semana. O motivo seria a derrota da SEC em um processo aberto pela Grayscale, que conseguiu uma decisão rejeitando o argumento do regulador para ter negado o pedido de conversão do fundo da empresa em um ETF de bitcoin.

O resultado do julgamento, que obrigou a SEC a reavaliar o pedido, animou o mercado e fez com que o bitcoin disparasse, voltando a superar a casa dos US$ 27 mil. Entretanto, parte dessa valorização aparentemente estava associada à expectativa que isso levaria o regulador a aprovar outros pedidos já nesta semana.

E esse não foi o caso. A autarquia decidiu prorrogar a análise das solicitações dos pedidos da BlackRock, Fidelity, WisdomTree, Invesco Galaxy, VanEck, Bitwise e Valkyrie até outubro. Com isso, o bitcoin registrou uma forte queda. Nas últimas 24 horas, o ativo acumula perda de mais de 4% e está cotado abaixo de US$ 26 mil novamente.

SEC continuará analisando ETF de bitcoin

De acordo com a SEC, os novos prazos para o fim da análise das solicitações se concentram na segunda quinzena de outubro, o que significa que o mercado não deve ter uma conclusão em torno dessa questão nas próximas semanas, podendo contribuir para uma lateralização de preços.

Além disso, novas prorrogações não estão descartadas. À EXAME, especialistas destacaram que a SEC possui um prazo superior a 200 dias para realizar a análise dos pedidos de lançamento de ETF. Com isso, a decisão pode ser emitida apenas no ano de 2024.

Entretanto, a aprovação de um desses pedidos ainda é vista como mais provável por analistas. Eric Balchunas, analista sênior de ETFs da Bloomberg, destacou pouco depois do aviso de prorrogação que a sua projeção sobre a aprovação dos pedidos já levava em conta uma provável extensão de prazos nesta semana.

Na visão da Bloomberg, o resultado do julgamento entre a Grayscale e a SEC elevou a chance de aprovação de um ETF de preço à vista de bitcoin em 2023 para 75%. Além disso, a probabilidade de uma aprovação até o fim de 2024 subiu para 95%, mostrando a confiança dos analistas sobre o tema.

