Influenciador de criptomoedas deixa vazar senha ao vivo e perde R$ 240 mil

Na última terça-feira, 29, Ivan Bianco, criador de conteúdo sobre criptomoedas, teve seu patrimônio roubado após um descuido com as suas frases semente, que são o equivalente às senhas de sua carteira digital. A perda chegou a R$ 240 mil.

Tudo isso aconteceu durante uma live no canal Fraternidade Crypto, o qual Bianco colabora. Na transmissão, Bianco contava para os espectadores sobre seus rendimentos com pools de finanças descentralizadas (DeFi) e outros temas envolvendo criptoativos.

Ao tentar acessar sua conta na Gala Games, ele acabou abrindo um documento com todas as suas frases semente na tela que estava sendo transmitida ao vivo no YouTube. As frases semente são compostas de 12 ou mais palavras aleatórias e são utilizadas como uma espécie de “senha” para carteiras de criptomoedas.

“Deixa eu fazer o login aqui pessoal, na outra tela aqui para não mostrar a minha conta”, disse Ivan Bianco durante a transmissão. No entanto, o influenciador acabou abrindo o documento na mesma tela que estava sendo transmitida.

“Acho que fiz cagada aqui, hein mano? Nossa cara. Vou ter que fechar a live, depois eu explico, foi mal. Fiz uma cagada imensa aqui mano, imensa, imensa”, disse ele, que precisou encerrar a transmissão para tentar mover os fundos antes que alguém tentasse roubá-los.

Apesar da reação rápida de Bianco, alguma pessoa foi mais rápida ainda que o influenciador, roubando cerca de R$ 240 mil de suas carteiras cripto. De acordo com dados do blockchain, 86 mil unidades de Polygon (MATIC) foram transferidos da carteira de Ivan Bianco.

Em uma nova live no YouTube, Ivan Bianco apareceu chorando ao explicar que havia perdido todas as suas economias.

“Gente, não acredito que eu fiz isso, nem sei o que eu vou falar. Eu mostrei a minha chave privada na live sem querer, e a pessoa já enviou rapidamente. Eu tentei fechar a live e enviar, mas não deu tempo”, disse.

“Ele roubou tudo, todo dinheiro que eu juntei numa vida, mano. Não é possível que eu fiz isso, que eu dei esse mole. Não consigo nem pagar a luz essa semana, tudo vem do DeFi, tudo vem de lá. Pesadelo, um pesadelo isso aqui”, acrescentou.

Como as transações em blockchain são imutáveis, não é possível modificar ou cancelar uma transação depois de feita. Dessa forma, o influenciador só poderia recuperar suas criptomoedas caso o ladrão as devolvesse. Segundo Bianco, isso de fato aconteceu e ele recuperou parte do dinheiro perdido.

No entanto, a forma como Bianco armazenava seus dados de carteira cripto chamou a atenção de seus seguidores e outros investidores do setor. Isso porque não é seguro deixar suas frases semente em arquivos abertos no computador.

O que é frase semente e como proteger suas criptomoedas

A “frase semente”, ou seed phrase em inglês, é um importante mecanismo que permite o acesso à sua carteira digital e as criptomoedas que estejam guardadas nela. Ela é pessoal, intransferível e não pode ser modificada. Em conjunto com a carteira digital, a frase semente funciona de forma parecida com um gerenciador de senhas, pois é a responsável por ajudar a criar as chaves privadas necessárias para enviar e receber criptomoedas.

Por conta do algoritmo que utiliza as palavras da frase semente como base para criar as chaves privadas de sua carteira digital, a frase semente não pode ser modificada. Logo, este conjunto de palavras precisa ficar guardado de forma segura e com fácil acesso (apenas para você). Caso contrário, você pode dar adeus às suas criptomoedas.

Caso você perca a sua frase semente e alguém a encontre, essa pessoa terá acesso a todas as suas criptomoedas. E, mesmo que ninguém a encontre, sem ela você também não poderá restaurar a sua carteira e pode, eventualmente, perder a capacidade de movimentar seu patrimônio.

Enquanto alguns escrevem partes da frase e guardam em lugares diferentes, outros podem gravar as palavras em placas de aço ou outros tipos de metal. No entanto, soluções foram desenvolvidas especificamente para isso, e atualmente é possível comprar uma carteira digital conhecida como "hard wallet" como as da marca Ledger, que são desconectadas à internet e guardam sua frase semente com segurança, ou optar por um método ainda mais seguro, como a custódia institucional com empresas como BitGo e FireBlocks. Recentemente, o banco BTG Pactual também anunciou serviços de custódia.

