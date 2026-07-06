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'Se não está escrito que é proibido tokenizar, tokenize!', diz CEO do GCB

Gustavo Blasco afirma que que o regulador deve ser agnóstico em relação à tecnologia e explica como a tokenização pode aprimorar mercados já líquidos

Gustavo Blasco, CEO do GCB, no podcast Future of Money

Gustavo Blasco, CEO do GCB, no podcast Future of Money

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 6 de julho de 2026 às 09h30.

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O CEO do GCB, Gustavo Blasco, falou no podcast Future of Money sobre como a tokenização promete revolucionar mercados, mas talvez não funcione em todos os casos. Blasco também defendeu uma postura de regulação mínima e afirmou que não vê necessidade de mais normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para que a tokenização decole.

Blasco diz que o regulador deve ser agnóstico em relação à tecnologia, explica como a tokenização pode aprimorar mercados já líquidos e questiona a efetividade da tokenização imobiliária, apontando que cartórios e fundos imobiliários ainda cumprem esse papel de forma mais prática. Assista ao vídeo.

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