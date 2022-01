Sam Bankman-Fried: cripto vai modernizar sistema financeiro tradicional

Sam Bankman-Fried, fundador e CEO da corretora cripto FTX, foi um dos convidados no último dia do evento do Future of Money e, entre outros assuntos, comentou sobre como o sistema financeiro tradicional se diferencia do ecossistema cripto e como o primeiro deve se modernizar com base nessas diferenças.

Uma das diferenças burocráticas mais marcantes segundo SBF, como é conhecido da comunidade cripto, é que no sistema tradicional se você quiser comprar, por exemplo, uma ação da Apple, 10 ou 20 empresas estarão envolvidas na transação, desde a corretora, até assessores, mesas de empréstimo das ações, entre outras,, tornando o processo muito mais lento do que deveria.

“A razão para isso é como as corretoras se desenvolveram ao longo dos anos, nenhuma queria ter um aplicativo, nenhum aplicativo queria ter uma licença de corretora, e você acaba com essa infraestrutura bagunçada”, comentou SBF. “A infraestrutura do mercado cripto é completamente diferente. Geralmente os produtos são negociados em full stack, por exemplo a FTX é desde um mecanismo de combinação, tecnologia de gestão de risco, compensação, custódia, aplicativo, branding… tudo”, completou.

Além da burocracia, Sam também falou sobre como o mercado tradicional impede o acesso total aos dados por todos os investidores. Para ele, poucos são aqueles com acesso a todos os dados e produtos do mercado tradicional, enquanto no mercado de criptoativos, isso é disponibilizado para todos, sem restrições. SBF disse estar muito entusiasmado em como o antigo sistema financeiro vai mudar para permitir que todos tenham acesso igualitário e eficiente aos mercados.

Vários outros temas foram debatidos, como o avanço da Solana, a regulação do mercado de criptomoedas e as CBDCs. O evento continua com Raoul Pal, CEO da Real Vision e Camila Russo, CEO do The Defiant. É de graça e disponível para assistir clicando aqui.

A terceira edição do Future of Money também recebeu vários outros grandes nomes da indústria de cripto e blockchain, como o cofundador da Ethereum, Joseph Lubin; o CEO da Furia, André Akkari; o CEO da Star Atlas, Michael Wagner; entre vários outros, que discutiram temas como NFTs, jogos play-to-earn, metaverso, DeFi e criptomoedas. Os vídeos estão disponíveis no canal do Future of Money no YouTube.

