UBS conclui 1ª transação entre bancos na Ethereum usando tokens de depósitos bancários

O UBS anunciou na última terça-feira, 16, que concluiu a primeira transação entre bancos no blockchain Ethereum usando apenas versões tokenizadas de depósitos bancários. A operação marca uma nova etapa nos testes da tecnologia blockchain para uso por instituições financeiras.

A operação envolveu o UBS, o banco focado no mercado cripto Sygnum e a PostFinance e foi realizada sob a chancela da Associação de Bancos da Suíça. A transação envolveu a criação e transferência de representações digitais em blockchain de depósitos bancários reais.

O processo de criação dessas representações é conhecido como tokenização e vem ganhando cada vez mais espaço no mercado financeiro. No teste, a operação realizada foi um pagamento entre os dois bancos, sem a necessidade de passar pelo sistema tradicional.

A Ethereum foi escolhida por ser um blockchain público que também permite o desenvolvimento de operações permissionadas, em que a participação no processo pode ser restrita a determinados participantes. Segundo os envolvidos, dois casos hipotéticos foram testados.

O primeiro envolveu um pagamento peer-to-peer (pessoa a pessoa, em tradução) realizado entre dois clientes de bancos diferentes. Já o segundo foi a troca de tokens representativos de depósitos bancários das duas instituições financeiras, em uma operação de atacado.

A Associação de Bancos da Suíça afirmou que o teste confirmou a capacidade técnica da tokenização e também que empresas já conseguem realizar essas operações em linha com as regulações vigentes. Ao mesmo tempo, a organização acredita que a adoção da tecnologia está no início.

A associação destacou que o avanço da tokenização dependerá de uma participação mais intensa dos bancos, reguladores e provedores de infraestrutura. Além disso, ela ressaltou que o teste não significa que os bancos suíços pretendem criar depósitos bancários tokenizados no curto prazo.

A avaliação das empresas envolvidas é que a Suíça já conta com uma rede de pagamentos doméstica considerada eficiente. Entretanto, a tecnologia blockchain traz novidades importantes, como a programabilidade de operações e o contato com mercados que já operam no segmento de cripto.

