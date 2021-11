Recorde do ETH, bitcoin em alta: mercado cripto bate US$3 tri pela 1ª vez

Depois de alguns dias de certa calmaria no mercado de criptomoedas, a semana começou agitada, com novos recorde de preço de vários ativos digitais, como o ether, cripto nativa da rede Ethereum, e AVAX, da rede Avalanche. O bitcoin também opera em alta e, com os movimentos, o setor cripto ultrapassou a marca de 3 trilhões de dólares em valor de mercado total pela primeira vez na história.

Segundo o site de monitoramento CoinGecko, o mercado cripto cresceu mais de 600 bilhões de dólares no último mês, levando ao novo recorde registrado na manhã desta segunda-feira, 8. Foi neste período que o preço do bitcoin chegou ao seu valor mais alto de todos os tempos, perto de 67 mil dólares.

Depois de uma correção que levou os preços de volta à casa dos 60 mil dólares na última semana, a maior criptomoeda do mundo voltou a subir no domingo e também nesta segunda. Cotado atualmente a 66 mil dólares, o bitcoin opera em alta de 6,1%.

Já o ether, que também teve forte alta no domingo, é negociado em alta de 3%, a 4.760 dólares, uma pequena variação para baixo minutos depois de atingir o maior preço de sua história, a 4.783 dólares. A AVAX, por sua vez, se aproxima da marca de 100 dólares, registrando o recorde de 97 dólares, com alta superior a 13% nas ultimas 24 horas.

A alta de algumas das maiores criptomoedas do mundo, em lista que também inclui a binance coin, que opera em leve queda mas está perto de renovar sua máxima; solana, que atingiu preço recorde no fim de semana; ripple, cardano e dogecoin, que também operam em alta nesta segunda; entre outras, levou o setor de criptoativos para o recorde de 3 trilhões de dólares somado o valor de mercado de todos os projetos. É uma medida para o tamanho do mercado cripto como um todo e reforça o seu crescimento ao redor do mundo.

Apesar do CoinGecko, que é uma das principais referências no monitoramento de preços de criptoativos no mundo, apontar a marca histórica, outras ferramentas indicam dados um pouco divergentes, como o TradingView e o CoinMarketCap, este último que pertence à corretora Binance, que mostram um market cap total menor, na faixa de 2,9 trilhões de dólares. Mesmo assim, ainda é o maior valor de todos os tempos, reforçando o aumento na adoção dos ativos digitais ao redor do mundo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube