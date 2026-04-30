Rali do bitcoin é impulsionado pelas compras da Strategy, diz Bitwise

A Strategy, empresa listada em bolsa que mais investe em bitcoin, e sua ação preferencial perpétua, STRC, têm sido o “maior fator isolado” no rali recente da criptomoeda, que subiu 20% desde a mínima de fevereiro, segundo o CIO da Bitwise, Matt Hougan.

Nas últimas oito semanas, a Strategy adicionou US$ 7,2 bilhões em bitcoin, disse Hougan em um relatório publicado na terça-feira, 28.

“Sim, houve múltiplos fatores impulsionando o rali recente, incluindo fortes compras de ETFs, US$ 3,8 bilhões desde 1º de março, e compras renovadas por holders de longo prazo. Mas a Strategy foi o maior fator isolado”, afirmou.

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O bitcoin foi negociado entre US$ 75.849 e US$ 79.321 nos últimos sete dias, segundo dados do CoinGecko. Ele estava sendo negociado em torno de US$ 76.486 na quarta-feira, alta de 21% em relação à mínima de US$ 62.822 em 6 de fevereiro.

A Strategy é a maior detentora corporativa de bitcoin listada em bolsa. A empresa comprou 3.273 BTC por US$ 255 milhões entre 20 e 26 de abril, elevando suas reservas totais para 818.334 BTC.

Compras de bitcoin devem continuar, diz analista

A Strategy normalmente realiza compras semanais de bitcoin. Sua mais recente rodada de compras elevou suas reservas totais acima das do gestor global de ativos BlackRock, que detém cerca de 812.300 moedas em nome de seus clientes.

Hougan acredita que as compras da Strategy devem “continuar por algum tempo”, impulsionadas pela emissão do STRC, a ação preferencial perpétua da empresa, que paga um dividendo fixo aos investidores enquanto a companhia estiver em operação.

“A Strategy emite STRC porque quer comprar mais bitcoin. A maior parte do capital levantado com a emissão de STRC é usada para comprar BTC no mercado aberto”, disse ele.

“Com títulos junk rendendo menos de 7% e investidores saindo do crédito privado, o rendimento de 11,5% do STRC — apoiado por um colchão de mais de US$ 40 bilhões em bitcoin — parece particularmente atraente. Suspeito que a Strategy levantará bilhões adicionais via STRC”, acrescentou Hougan.

Saylor já afirmou anteriormente que a empresa pode sustentar o pagamento de dividendos indefinidamente se o bitcoin continuar se valorizando.

Hougan afirmou que, aos preços atuais, a Strategy poderia “hipoteticamente pagar os dividendos existentes por 42 anos”. No entanto, se o bitcoin crescer 20% ao ano, poderia “pagar os dividendos para sempre”.

Strategy pode superar Satoshi em breve

Se a Strategy mantiver o ritmo atual, suas reservas podem ultrapassar as do criador do bitcoin, Satoshi Nakamoto, dentro de dois anos, segundo Alex Thorn, chefe de pesquisa da empresa de serviços financeiros cripto Galaxy Digital.

Carteiras atribuídas a Nakamoto detêm 1,1 milhão de bitcoin, representando cerca de 5,5% da oferta total. A Strategy precisaria comprar mais 277.666 moedas para igualar esse volume.

No entanto, as compras de bitcoin da Strategy têm variado significativamente. A menor aquisição em 2026 foi de 855 BTC em fevereiro, enquanto a maior até agora neste ano ocorreu em 20 de abril, com 34.164 moedas.

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