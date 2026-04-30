Quanto foi o jogo do Flamengo? Veja placar da partida contra o Estudiantes

Estudiantes x Flamengo empataram por 1 a 1 na última quarta-feira, 30, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

No Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, o Rubro-Negro saiu na frente, com gol de Luiz Araújo. Na segunda etapa, Carrillo deixou tudo igual no placar.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos sete pontos e segue liderando o grupo A. O Estudiantes, com 5, ocupa a segunda posição. Independiente Medellin e Cusco completam a chave.

Flamengo tem preocupação com Arrascaeta

O duelo foi acirrado desde o primeiro minuto, com ambas as equipes buscando abrir o placar. Aos 16', o Flamengo teve uma grande preocupação. Arrascaeta teve uma dividida com Piovi e acabou caindo em cima do próprio braço. O uruguaio precisou ser substituído por Carrascal.

O atleta foi levado a um hospital e após exames ficou constatada fratura na clavícula direita. O Rubro-Negro não passou tempo de recuperação, mas Arrasca se torna baixa na equipe e é dúvida para a disputa da Copa do Mundo com a seleção uruguaia.

Aos 32', Bruno Henrique tocou para Luiz Araújo e o atacante empurrou para o fundo das redes de Muslera, abrindo o placar.

Já na segunda etapa, o Flamengo teve chances de ampliar o marcador, mas o goleiro do Pincha defendeu os chutes. Não demorou muito para Carrillo deixar tudo igual.

O duelo ainda teve espaço para polêmica com a arbitragem e muita reclamação pelo lado brasileiro. Ao todo, foram seis cartões amarelos e dois vermelhos para os técnicos Cacique Medina e Leonardo Jardim.