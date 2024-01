Queda no mercado cripto causa R$ 2,5 bilhões de prejuízo a investidores que esperavam alta

Investidores do mercado de criptomoedas que esperavam uma alta nos próximos dias tiveram uma surpresa negativa nesta quarta-feira, 3. Temores em torno de uma possível rejeição de pedidos de ETFs de bitcoin nos Estados Unidos resultaram em uma forte queda nos preços, prejudicando em especial investidores com posições alavancadas.

Até o momento, cerca de US$ 500 milhões (quase R$ 2,5 bilhões, na cotação atual) em posições tomadas por investidores em corretoras de derivativos de criptomoedas foram liquidados. As perdas ocorreram em menos de duas horas, refletindo a queda abrupta e significativa dos ativos.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, nas últimas 24 horas, a capitalização total do mercado cripto recua 7,6%. O bitcoin acumula uma perda de 7,2% no mesmo período, enquanto outras criptomoedas caem ainda mais - a Solana registra queda de 14,4%, enquanto o XRP recua 10,5%.

A tomada de opções envolve a negociação de contratos futuros de preço de um ativo. Na prática, esses investidores aportaram capital em contratos que determinavam que o ativo não recuaria para uma determinada faixa de preço até um certo período de tempo.

As liquidações dos contratos ocorrem quando os investidores atingem uma perda parcial ou total do valor aportado e deixar de ter os fundos necessários para manter aquele contrato aberto. Em geral, liquidações dessa magnitude ocorrem após movimentações significativas de preço.

Para João Galhardo, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, "o recente caos no mercado pode ser atribuído a um relatório divulgado hoje pela Matrixport". Para a casa de análise, os pedidos de lançamento de ETFs de bitcoin ainda "estão distantes" dos padrões exigidos pela SEC para aprovação, o que pode levar na rejeição das solicitações. Nesse cenário, a empresa projeta que o bitcoin poderia cair cerca de 20%, para um preço entre US$ 36 mil e US$ 38 mil.

Ele comenta ainda que "a consequência imediata foi um efeito cascata devastador, resultando na liquidação de mais de US$ 500 milhões em contratos em menos de uma hora". Entretanto, Galhardo pontua que o relatório tem um caráter mais especulativo, com pouca fundamentação, e que a aprovação dos ETFs ainda é o cenário mais provável.

