Queda do bitcoin para US$ 68 mil é 'comportamento comum'

Nesta sexta-feira, 6, o preço do bitcoin recuou após ter sinalizado recuperação expressiva até US$ 73 mil nos últimos dias. A maior criptomoeda do mundo enfrenta um momento de "altos e baixos" diante da incerteza dos mercados globais com os recentes acontecimentos geopolíticos. Apesar disso, um especialista classificou o movimento de recuo como um "comportamento comum" após períodos de valorização acelerada.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 68.686, com queda de 2% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, no entanto, a criptomoeda ainda acumula alta de 3,7%.

"Apesar da queda registrada nas últimas 24 horas, o bitcoin segue acumulando valorização nos últimos cinco dias. Parte desse movimento de correção pode ser atribuída a realizações de lucro após a alta recente, um comportamento comum após períodos de valorização mais acelerada", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, segue sinalizando "medo extremo", mas sobe para 18 pontos.

Análise técnica do bitcoin

"Do ponto de vista técnico, o Índice de Força Relativa (RSI) permanece ligeiramente acima de 50, indicando uma melhora na pressão compradora, ainda longe de níveis de sobrecompra. Esse cenário sugere um viés de continuidade do movimento, mais alinhado a uma consolidação saudável do que a uma fase de exaustão. Enquanto isso, os investidores estarāo hoje atentos à divulgação dos dados de emprego dos Estados Unidos, já que pode trazer novos sinais sobre a força da economia americana e as próximas decisões de política monetária do Federal Reserve", acrescentou.

