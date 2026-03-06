EUA precisa ir além de 'gostar do bitcoin', diz ex-assessor de Trump

David Bailey, ex-assessor cripto do governo Trump, argumenta que o governo dos Estados Unidos poderia fazer mais para apoiar a adoção do bitcoin.

“No fim das contas, gostar do bitcoin não é suficiente”, disse Bailey durante a Bitcoin Investor Week Conference, em Nova York, cuja gravação foi publicada no YouTube na terça-feira, 3.

“O governo Trump foi um primeiro passo muito importante, mas ainda há muito caminho a percorrer, e não apenas em discurso, mas em entrega real”, afirmou Bailey, que atualmente atua como CEO e presidente da KindlyMD, uma empresa de tesouraria de bitcoin.

Estagnação da reserva estratégica

Trump expressou repetidamente apoio ao bitcoin e ao setor de criptomoedas durante suas aparições na campanha presidencial.

Embora tenha assinado uma ordem executiva para uma Reserva Estratégica de Bitcoin em março de 2025, entende-se que o governo dos EUA ainda não começou a acumular bitcoin além dos fundos apreendidos em atividades ilícitas.

“Estamos aqui um ano depois, a Reserva Estratégica de Bitcoin foi assinada por meio de uma ordem executiva”, disse Bailey.

“Da última vez que verifiquei, nem sabemos exatamente quanto bitcoin temos”, acrescentou Bailey. Dados da Arkham Research mostram que o governo possui atualmente 378.372 bitcoins, avaliados em aproximadamente US$ 22,48 bilhões no momento da publicação.

Apenas dois meses após Trump assinar a ordem executiva, o czar de IA e criptomoedas da Casa Branca, David Sacks, afirmou que o processo de acumulação não seria tão simples. Ele explicou que os EUA poderiam comprar mais bitcoin se o governo conseguisse financiar a compra de forma “neutra em relação ao orçamento”, sem criar impostos ou aumentar a dívida nacional.

Ao longo do ano, participantes do setor ficaram mais divididos sobre a possibilidade de isso acontecer. Alguns permaneceram otimistas. O chefe de pesquisa da Galaxy Digital, Alex Thorn, afirmou em setembro que havia uma “forte chance” de isso ainda ocorrer antes do fim de 2025.

Bailey disse que, embora Trump tenha sido o primeiro político a defender “nossa visão de mundo”, apenas uma opinião não é suficiente para levar o preço do bitcoin a US$ 1 milhão.

“Apenas gostar do bitcoin não significa que você investiu o capital político necessário para que as coisas aconteçam”, disse Bailey.

“A menos que você esteja disposto a arcar com o capital político necessário para mobilizar as diferentes engrenagens necessárias para fazer as coisas avançarem, no fim das contas, você pode gostar do bitcoin ou não gostar do bitcoin, e o resultado será o mesmo.”

Bitcoin terá sucesso de qualquer forma

Ainda assim, mesmo sem ação do governo dos EUA, Bailey afirmou que o bitcoin acabará tendo sucesso. “Não é como se precisássemos que o governo nos favoreça para que o bitcoin tenha sucesso”, disse Bailey.

“Seja daqui a quatro anos, 10 anos ou 20 anos, chegaremos a um ponto em que teremos um governo que crie condições favoráveis às regras de que o bitcoin precisa para ter sucesso”, afirmou.

“Estou otimista sobre o que podemos alcançar neste governo. Se realmente quisermos que o progresso continue, precisamos que mais pessoas possuam bitcoin a cada ano”, disse Bailey.

“Precisamos que mais eleitores possuam bitcoin a cada ano. E então isso se tornará inevitável”, acrescentou.

O bitcoin está sendo negociado atualmente a US$ 68.220, cerca de 45% abaixo de sua máxima histórica de US$ 126 mil registrada em outubro, segundo dados do CoinMarketCap.

Além da Reserva Estratégica de Bitcoin, entusiastas do setor também acompanham a possível aprovação da Clarity Act nos Estados Unidos, que busca oferecer maior clareza regulatória para o setor. Trump afirmou em uma publicação no Truth Social na terça-feira, 3 que “os EUA precisam concluir a estrutura de mercado o mais rápido possível”.

