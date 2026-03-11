Projeto de lei cripto esbarra em rendimento de stablecoins nos EUA

O debate sobre a possibilidade de stablecoins oferecerem rendimento financeiro tornou-se um dos principais obstáculos para o avanço da regulação do mercado cripto nos Estados Unidos. Para o consultor financeiro Rick Edelman, a indústria deveria considerar um compromisso para evitar que o impasse atrase a aprovação de regras mais amplas para o setor.

Em entrevista ao programa Markets Outlook, da CoinDesk, Edelman afirmou que a disputa ocorre principalmente por causa da oposição de bancos tradicionais. Segundo ele, instituições financeiras argumentam que permitir rendimento em stablecoins poderia reduzir depósitos bancários, já que os usuários teriam incentivo para migrar recursos para esses ativos digitais.

Debate regulatório

A questão tornou-se um ponto sensível nas negociações em torno do chamado Clarity Act, projeto de lei que busca estabelecer uma estrutura regulatória mais clara para o mercado cripto nos Estados Unidos.

Edelman afirmou que, embora a indústria cripto tenha argumentos econômicos favoráveis ao pagamento de rendimento em stablecoins, o lobby bancário possui forte influência política. Na avaliação dele, esse grupo tem grandes chances de prevalecer no debate.

Para o consultor, insistir nesse ponto pode colocar em risco a aprovação da legislação. “Não acho que seja uma batalha pela qual valha a pena sacrificar tudo”, afirmou.

Ele argumenta que o projeto de lei poderia trazer segurança jurídica aguardada há anos por empresas e investidores do setor.

Regulação pode influenciar preços

Edelman acredita que a aprovação da legislação poderia impulsionar o mercado cripto no curto prazo. Segundo ele, maior clareza regulatória tende a atrair capital institucional e ampliar a participação de investidores.

Caso o projeto não avance, o consultor prevê uma queda inicial nos preços das criptomoedas, causada pela reação negativa do mercado. Ainda assim, ele avalia que o setor continuaria crescendo no longo prazo, embora em ritmo mais lento.

Se a regulação for aprovada, Edelman considera possível que o mercado retome rapidamente a trajetória de alta e alcance novos recordes de preço. Ele reiterou sua projeção de que o bitcoin poderia atingir US$ 500 mil até o fim da década.

O consultor também comentou previsões sobre o impacto da computação quântica no bitcoin, classificando como exageradas as preocupações de que essa tecnologia possa comprometer a segurança da rede. Segundo ele, avanços em criptografia devem acompanhar o desenvolvimento dessas tecnologias.

Em relação ao futuro do setor, Edelman prevê um processo de consolidação entre criptomoedas. Na visão dele, cerca de uma dúzia de ativos digitais pode acabar dominando o mercado.

Ao mesmo tempo, ele acredita que a tokenização de ativos deve ampliar o número de tokens baseados em blockchain, representando itens como imóveis, commodities e colecionáveis. Esse movimento poderia aumentar as opções de diversificação disponíveis para investidores.

