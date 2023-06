Processo da SEC alega que Binance e CEO colocam fundos de clientes 'em risco significativo'

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) apresentou um novo documento em seu processo contra a Binance.US, no qual alega que os fundos dos investidores que utilizam a exchange estão em risco.

No processo arquivado em 5 de junho, os reguladores afirmam que os réus, incluindo o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, a BAM Management, a BAM Trading e a Binance, “acumularam bilhões de dólares em riqueza colocando os ativos dos investidores em risco significativo.”

A acusação diz também que os réus fizeram “esforços intencionais” para contornar a supervisão regulatória dos EUA enquanto forneciam serviços relacionados a valores mobiliários para usuários baseados no país.

“[Isso] coloca em risco a segurança de bilhões de dólares de investidores americanos que estão à mercê da Binance e de Zhao.”

Um reportagem da CNBC afirma que o valor mencionado pela SEC chega a US$ 2,2 bilhões.

O documento fornece como exemplo um caso em que bilhões de dólares em fundos de clientes da Binance e da Binance.US foram “misturados” em uma conta operada por uma “entidade controlada por Zhao”, identificada como Merit Peak Limited.

O documento afirma que os fundos foram transferidos para terceiros “aparentemente em conexão” com a compra e venda de criptoativos.

De acordo com os reguladores, o acordo deu e continua a dar a Zhao “acesso livre” aos bilhões em ativos depositados na plataforma da Binance.US, “sem supervisão ou controles para garantir que os ativos estejam devidamente protegidos.”

No momento da redação deste artigo, a Binance.US disse que os fundos dos usuários da plataforma “permanecem seguros” em meio às tentativas da SEC de congelá-los.

Em 6 de junho, os reguladores dos EUA deram entrada a uma moção de ordem de restrição contra a Binance devido ao uso indevido de fundos de usuários e operações com valores mobiliários não registrados. O congelamento de bens foi uma das ações solicitadas incluídas na referida moção.

In its lawsuits against Binance and Coinbase, the regulator labeled at least 67 different cryptocurrencies as securities. This affects more than $100 billion worth of tokens in the market.

