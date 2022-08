Pressão vendedora do bitcoin aumenta e acelera quedas da criptomoeda, que despenca 12%

RESUMO

• Bitcoin caiu 12% semana passada, após falas duras de membros do Fed, o banco central dos EUA.

• A pressão vendedora aumentou e o preço flerta novamente com US$20.000.

• Os próximos suportes são US$19.000.

A semana passada foi de volatilidade nos mercados globais. Após falas mais duras de membros do Fed e dados de atividade muito acima do esperado, o mercado viu um cenário de aversão ao risco, com queda de 1,15% do S&P500 e 2,30% do Nasdaq. O cenário não foi diferente para as criptos, com queda de 11,50% do bitcoin e 16,45% do ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum.

O gráfico diário do bitcoin tem aumento da pressão de venda no curto prazo, rompendo a média móvel de 21 e 50 dias, frustrando comprados e quem acreditava no teste dos US$27.000. A tendência de médio prazo é de baixa e a sua inércia afeta o movimento atual, levando muitos players a acreditarem em uma retomada da tendência maior.

O gráfico de 60 minutos mostra o movimento de queda de forma mais detalhada, com a distribuição de volume durante a queda. Acompanhamos uma concentração de volume em US$ 24.000, seguida por um vácuo de liquidez – o preço se move muito rápido e com pouca distribuição de ordens, e nova concentração em US$ 21.400.

A região do “vazio” de volume mostra que em um cenário de recuperação, o bitcoin pode voltar aos US$ 25.000, mas pra isso, os comprados precisam exercer uma pressão forte o suficiente, dado a velocidade do último sell-off.

A nossa visão otimista no curto prazo perde bastante força, uma vez que havíamos alertado sobre um upside menor para as próximas semanas e testes de regiões importantes. O principal suporte é US$ 19.000, que pode ser testado caso o preço perca a mínima do dia 19 de agosto.

Acreditamos que muitos compradores podem ter stopado posições alavancadas de compra, o que aumenta a possibilidade de termos um mercado mais lateral nos próximos dias. O cenário de curto prazo é desafiador e fazer nada é melhor do que tomar atitudes emocionadas em um cenário de incertezas globais.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok