Presidente de El Salvador: lucro com bitcoin financia hospital e escolas

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, participou no início desta semana de um evento que marcou o início das obras de um hospital veterinário público que ele afirmou estar sendo construído com lucros obtidos com investimento do governo em bitcoin. Ele também prometeu construir escolas com a verba.

"Este hospital está sendo feito com o lucro da compra de bitcoin. Se tivéssemos ouvido aqueles que são contra o bitcoin, não teríamos esta obra", discursou o presidente no evento, segundo uma série de mensagens publicadas na conta oficial do governo no Twitter. "É engraçado que a oposição estava contra a 'Lei Bitcoin' e a compra de bitcoin. Graças a Deus não demos ouvido e os lucros que eles não queriam que existisse vão beneficiar muitos animais".

Bukele também afirmou que a obra utiliza apenas uma parte do que o governo supostamente lucrou com a compra de bitcoin, e que outra parte da verba será utilizada para construir escolas: "Quero anunciar que com alguns milhões que ainda temos dos lucros com bitcoin vamos construir 20 escolas, totalmente equipadas e modernas".

O governo de El Salvador já comprou 1.120 bitcoins, que atualmente equivalem a quase 70 milhões de dólares (390 milhões de reais). Na compra mais recente, foram adquiridas 420 unidades da criptomoeda, quando ela era negociada abaixo de 59 mil dólares.

Bukele é alvo de críticas da oposição e de órgãos como o Fundo Monetário Internacional (FMI) por ter, segundo eles, aprovado a "Lei Bitcoin", que estabeleceu a criptomoeda como moeda de curso legal no país, sem as necessárias discussões. Ele também é criticado por, supostamente, realizar manobras para ter mais controle do governo e se manter por mais tempo no poder.

Apesar disso, a "Lei Bitcoin" tem tido efeito positivo na economia de El Salvador, cuja população tem alto índice de desbancarização - segundo estimativas, 70% das pessoas nunca tiveram conta bancária. O bitcoin, com suas carteiras gratuitas e transações de baixo custo, já são usados por mais da metade da população.

Após a aprovação da lei, Bukele também anunciou a intenção de utilizar as geotérmicas do país, que produzem energia a partir do calor dos vulcões, para minerar bitcoin. A operação, segundo o presidente, começou a ser realizada no início de outubro.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube