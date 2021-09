El Salvador começa a minerar bitcoin com energia produzida por vulcões

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartilhou um vídeo mostrando o aparente progresso da usina de mineração de bitcoin do país que é alimentada por uma usina geotérmica, que produz energia limpa a partir do calor produzido por vulcões.

O vídeo divulgado (abaixo) mostra uma visão geral de uma instalação de geração de energia geotérmica do país, com técnicos habilitando plataformas de mineração de criptomoedas.

Bukele não explicou detalhes sobre o processo, escrevendo apenas "primeiros passos" junto ao vídeo, além de citar o bitcoin ao lado de emojis representando um vulcão e a bandeira nacional de El Salvador. O gabinete do presidente não respondeu ao pedido de comentário da reportagem.

A publicação vem meses depois de Bukele anunciar planos para construir uma instalação de mineração geotérmica de bitcoin no país. O presidente disse em junho que instruiria a companhia elétrica estatal LaGeo a administrar uma operação de mineração de bitcoin alimentada com energia "muito barata, 100% limpa, 100% renovável e com emissões zero".

El Salvador aceitou oficialmente o bitcoin como moeda de curso legal em 7 de setembro - o dólar americano continua sendo a moeda oficial do país. A lei entrou em vigor apenas três meses depois da Assembleia Legislativa do país aprovar a “Lei do Bitcoin”, o que gerou críticas de opositores, que queriam mais discussões sobre o tema.

A recente medida do governo salvadorenho, entretanto, reafirma o potencial dos proponentes do bitcoin para reduzir a pegada de carbono da criptomoeda, usando um fontes de energia renováveis, incluindo hidrelétricas, energias solar e eólica.

Em julho, o CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou o bitcoin já atingiu seu benchmark em energia renovável, sugerindo que a porcentagem de uso de energia renovável era "provavelmente igual ou superior a 50%".

por Cointelegraph Brasil

