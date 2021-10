El Salvador compra 400 bitcoins e acumula 1.120 unidades da criptomoeda

O governo de El Salvador comprou mais 420 bitcoins (o equivalente à 143,3 milhões de reais), segundo afirmação do presidente Nayib Bukele no Twitter na última quarta-feira, 27.

O presidente Bukele afirmou em uma série de publicações no Twitter que “Foi uma longa espera, mas valeu a pena. Nós compramos [mais bitcoin] na queda!” e adicionou, “Nós já estamos lucrando a partir dos bitcoins que acabamos de comprar”.

O bitcoin é negociado por 61.363 dólares no momento, e chegou a cair para 58.179 dólares na última quarta-feira, 27.

A maior criptomoeda do mundo se tornou moeda de curso legal em El Salvador em Setembro, três meses após a aprovação da “Lei do Bitcoin” no país.

O tesouro de El Salvador agora conta com uma estimativa de 1.120 unidades de bitcoin, de acordo com a Reuters.

“Nós temos um fundo contabilizado em dólares, mas nesse fundo temos patrimônio em dólar e bitcoin. Quando a parte em bitcoin valoriza, nós podemos sacar um pouco em dólar e o fundo continuará com o mesmo valor em dólares”, afirmou o presidente Bukele em um post no Twitter.

Em setembro, Bukele afirmou que o país está se preparando para utilizar fontes de energia natural na mineração de bitcoin. Ele postou um vídeo curto de trabalhadores instalando um container repleto de máquinas para a mineração de bitcoin em uma usina de energia geotérmica.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

