Prefeito de Nova York ignora queda do bitcoin: 'Melhor hora para comprar'

O novo prefeito de Nova York não parece muito preocupado com a queda no preço do bitcoin. Eric Adams, que tomou posse do governo no primeiro dia de 2022, afirmou nesta quinta-feira, 6, que é uma boa hora para comprar a criptomoeda.

"Às vezes a melhor hora para comprar é quando as coisas caem, para que quando elas voltem a subir você tenha um bom lucro", disse o político, em entrevista ao canal de TV norte-americano CNBC.

Desde antes das eleições, realizadas em 2021, e também depois de ter sido declarado vencedor do pleito, Adams tem expressado seu interesse pela tecnologia blockchain e pela principal criptomoeda do mundo.

Logo após as eleições, além de afirmar que iria receber os seus três primeiros salários como prefeito em bitcoin, Eric Adams também afirmou que pretendia transforma Nova York no maior centro para a indústria cripto no mundo.

Na entrevista desta quinta, Adams confirmou que seus primeiros salários como prefeito serão feitos com o uso da criptomoedas e que tanto o bitcoin quanto outros ativos digitais continuam no radar da sua gestão: "Acho que precisamos usar a tecnologia blockchain, o bitcoin, todas as outras tecnologias, e eu quero que Nova York seja o centro dessa tecnologia".

Eric Adams não é o primeiro prefeito dos EUA a demonstrar postura totalmente favorável ao universo cripto. O caso mais conhecido é do prefeito de Miami, Francis Suarez, reeleito em 2021 e que em seu primeiro mandato já tomou diversas medidas a favor do setor, com a realização de eventos, criação de uma criptomoeda própria da cidade, entre outras. Jane Castor, de Tampa, e Scott Conger, do Tennessee, também já falaram sobre receber seus salários em bitcoin.

A fala de Eric Adams sobre comprar bitcoin na queda acontece menos de um dia depois da criptomoeda perder quase 7,5% do seu valor, despencando da casa de 42 mil dólares para cerca de 43 mil. Nos últimos 30 dias, o bitcoin acumula perdas de mais de 15%, segundo dados do CoinMarketCap.

