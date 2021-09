Análise: preços de Solana e Uniswap enfrentam queda e podem testar suporte

por Lucas Costa*

Com a forte recuperação do mercado de criptoativos durante o mês de agosto, uma série de criptomoedas dispararam e obtiveram uma performance superior a do bitcoin no mesmo período. Nesse sentido, protocolos como a Cardano e a Solana foram alguns dos que mais se destacaram, principalmente por apresentarem uma série de características que podem fazer com que estes projetos se tornem uma alternativa à rede Ethereum.

Mas quais são as perspectivas para estes criptoativos após a correção da última semana? Confira abaixo na análise de Lucas Costa, analista técnico do BTG Pactual Digital quais são os possíveis movimentos para os criptoativos que estão se destacando no mercado!

Chainlink (LINK/BTC)

O criptoativo da Chainlink está sendo negociado próximo de 0,00058725BTC, com uma queda de 1,93% em relação ao bitcoin na última semana. No gráfico diário, observamos um recuo do preço após o ativo ter atingido o alvo que estamos projetando nos 0,00069270BTC, com um novo teste na média móvel de 200 períodos (que agora atua como suporte) e é o topo da lateralidade anterior. A pressão compradora pode continuar, caso o criptoativo não perca o suporte citado em 0,00062570BTC. A projeção da figura rompida (seta vermelha) nos fornece alvos em 0,00069270BTC (já atingido anteriormente) e 0,00080130BTC.

Polkadot (DOT/BTC)

O criptoativo da Polkadot subiu aproximadamente 11,65% na última semana, sendo cotada em 0,00075370BTC, com uma semana marcada por uma intensa volatilidade. O gráfico diário mostra o preço formando uma figura chamada de triângulo (seta vermelha - quando temos topos descendentes e fundos ascendentes), que foi rompida pra baixo, mas com forte retomada de alta. A tendência de curto prazo segue de alta, com o preço trabalhando acima da média móvel de 21 períodos (isso é importante, pois mostra que a direção da tendência é ascendente). A figura citada pode ser projetada com o propósito de identificar objetivos de preço, que se encontram em 0,00080788BTC e 0,00088187BTC.

Uniswap (UNI/BTC)

O token da Uniswap caiu cerca de 8,31% na última semana devido a uma forte pressão vendedora. O gráfico diário mostra o teste do fundo anterior dos 0,00048BTC, que é uma região onde compradores atuaram anteriormente. A formação de topos descendentes (seta laranja) sugere um estreitamento da faixa de negociação, que nos dá uma expectativa de indefinição do movimento no curto prazo. A próxima resistência é a média móvel de 200 períodos em 0,0005924BTC.

Binance Coin (BNB/BTC)

A criptomoeda da Binance teve uma queda de 6,25% na última semana, sendo negociada a 0,008878 BTC. O gráfico mostra o rompimento de uma linha de tendência de baixa (seta azul), e correção até a média móvel de 200 períodos (que atua como suporte e retomada de apetite comprador). As próximas sessões poderão ser marcadas por uma retomada de alta, caso o preço continue trabalhando acima dos 0,0008532BTC, com a possibilidade de teste do topo anterior em 0,010256BTC. A falha de cenário sugere um teste no fundo anterior em 0,007670BTC.

Cardano (ADA/BTC)

O token nativo da Cardano chegou a cair 17,5% na última semana, mas a pressão compradora voltou e o criptoativo fechou a última semana com uma alta de 7,60% de alta. No gráfico diário, o preço está realizando um movimento de correção saudável na média móvel e conseguiu se sustentar com fechamentos acima da mesma, indicando força no movimento de alta. Os novos alvos podem ser identificados projetando a primeira pernada de alta do movimento vigente (o mercado se movimenta com impulsão e correção, podemos projetar o movimento de impulsão anterior para mostrar níveis a serem testados), o que nos dá os patamares de 0,00006959BTC (161,8%) e 0,00007603BTC (200%) como possíveis pontos de resistência.

Ripple (XRP/BTC)

A criptomoeda da Ripple teve uma queda de aproximadamente 4,5% na última semana, e é negociada a 0,00002370BTC. O gráfico diário mostra o início de uma lateralização após correção na média móvel de 21 períodos, que é um importante nível a ser rompido para retomada da força compradora. O cenário de alta para os próximos dias pode ser impulsionado pela ativação de uma figura de pivô de alta (sinaliza a possibilidade de um novo movimento de impulsão de alta após uma correção) com o rompimento dos 0,00002867BTC. As próximas resistências são 00003392BTC e 0,00003651, que podem ser obtidas com a projeção da figura de alta (seta laranja).

Polygon (MATIC/BTC)

O criptoativo da multi-chain Polygon apresentou uma queda de aproximadamente 10,5% essa semana, negociada a 0,00002774BTC . No gráfico diário, o criptoativo forma um movimento de indefinição, enquanto se lateraliza próximo da média móvel de 21 períodos em 0,00002980BTC. A definição de um cenário de alta só acontece caso ocorra o rompimento do topo anterior em 0,00003625BTC, que pode ativar uma figura de pivô de alta, sugerindo uma pernada de impulsão compradora. Os alvos do movimento se encontram nas retrações de Fibonacci do movimento de queda (ferramenta que mostra possíveis resistências baseadas em correções de um movimento anterior) em 0,00004555BTC (61,8%) e 0,00005130BTC (76,4%).

Solana (SOL/BTC)

O criptoativo Sol da rede Solana chama a atenção pela sua forte alta nas últimas semanas, subindo mais de 400% entre jul/21 e set/21, impulsionada por um aumento na adoção institucional do criptoativo e por sua entrada no universo dos NFTs com o sucesso do lançamento do Degenerate Ape Academy, entrando para a nossa cobertura sendo cotada a 0,00357780BTC. No gráfico diário, observamos um movimento de correção após a pressão compradora recente, com o ativo buscando a média móvel de 21 períodos (indicador que acompanha a tendência). A ferramenta de retrações de Fibonacci pode ser usada pra identificar as próximas regiões para melhor posicionamento a favor da tendência principal, com base na pernada de impulsão anterior (com fundo em 0,00069490BTC e topo em 0,0047BTC). Sendo assim, os próximos suportes se encontram em 0,00317005BTC (retração de 38,2%) e 0,00222485BTC (retração de 61,8%).

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual Digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.