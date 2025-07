Altseason? Bitcoin tem lateralidade, enquanto outras criptomoedas são destaque no mercado

O bitcoin opera nesta segunda-feira, 21, rondando a estabilidade, alternando entre leves altas e quedas. No momento, os principais destaques são criptomoedas alternativas ao ativo, o que aumenta especulações entre analistas sobre o possível início de uma "altseason" no mercado.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, por volta das 11h40, o bitcoin acumulava alta de 0,3% nas últimas 24 horas, cotado em US$ 118.990. Já o ether apresenta valorização de 2,5%, cotado em US$ 3.842, e o XRP, ganhos de 2,4%, cotado em US$ 3,62. O mercado de criptomoedas como um todo apresenta queda de 2,4%.

Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio, afirma que "é possível observar que grande parte do volume financeiro do bitcoin está nos momentos em que o preço recua, sugerindo absorção por parte dos compradores". Por isso, a criptomoeda ainda tem potencial para subir mais.

Mattos não descarta que o ativo consiga firmar novos recordes na casa dos US$ 125 mil caso consiga superar o movimento atual de venda e realização de lucros. Entretanto, se essa pressão se mantiver por mais tempo, a criptomoeda pode cair para até US$ 111 mil.

Enquanto isso, os destaques positivos do mercado são as outras duas maiores criptos do mundo. No caso do ether, a analista destaca que o ativo está em tendência de alta e pode chegar até a firmar uma nova máxima histórica de preço. "Apesar de toda alta acumulada em poucos dias, o preço do ether segue com força compradora, o que sugere a continuidade da alta até as resistências dos US$ 3.950 e US$ 4.050".

Já no caso do XRP, Mattos ressalta que a criptomoeda teve uma valorização de 71% entre 1º e 17 de julho, atingindo inclusive um novo preço recorde. Ela não descarta que, agora, o ativo tenha um período de realização de lucros que limite a alta no curto prazo, mas a tendência ainda é positiva.

Em caso de uma realização de lucros mais intensa, o ativo pode cair para a casa dos US$ 3,25. Já em um cenário mais otimista, de continuidade do movimento de alta, a criptomoeda pode bater novos recordes de preço, subindo até os US$ 3,94.

O que esperar para a semana?

João Galhardo, analista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, afirma que "os mercados entram na semana de 21 a 25 de julho equilibrando expectativa por indicadores macro, balanços das big techs e gatilhos específicos do ecossistema cripto".

"O ponto alto do calendário macro cai na quinta‑feira, 24, quando saem os PMIs flash de julho para Estados Unidos, zona do euro e Reino Unido, servindo como um termômetro de atividade em tempo real, exatamente no mesmo dia em que o BCE decide juros", comenta.

Segundo Galhardo, "o consenso aponta manutenção da taxa em 2,15%, mas qualquer nuance sobre cortes em setembro pode afetar o câmbio e, consequentemente, ativos de risco".

Além disso, o analista recomenda atenção com balanços corporativos que serão divulgados nesta semana, em especial aos resultados trimestrais da Tesla, que "segue no radar dos investidores de criptomoedas por carregar bitcoin em caixa". "Já no front regulatório, participantes correm para reenviar pedidos de ETF de Solana antes do prazo final que a SEC fixou para o fim do mês, passo visto como pré‑condição para uma decisão rápida antes de outubro".

