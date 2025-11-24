Future of Money

Por que o novo recorde dos ETFs de bitcoin é um mau sinal para a criptomoeda?

Fundos negociados em bolsa para investimento no bitcoin atingiram novo volume negociado recorde em meio à queda do ativo

ETFs: queda do bitcoin também atingiu fundos (envato/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15h58.

Os ETFs de bitcoin registraram um novo recorde na semana passada, acumulando um volume negociado total de US$ 40 bilhões entre os dias 17 e 21 de novembro. Tradicionalmente, o recorde seria um sinal positivo para o mercado, mas o novo marco acabou confirmando um cenário ruim para a criptomoeda.

Dados da plataforma SoSoValue indicam que os ETFs da criptomoeda movimentaram um valor semanal recorde na penúltima semana de novembro. O dado leva em conta tanto movimentos de aportes nos fundos quanto de saques, somando os números para chegar ao volume final.

O destaque foi a grande participação do ETF de bitcoin da BlackRock nas movimentações: o fundo foi, sozinho, responsável por quase 70% do volume negociado na semana passada, totalizando US$ 27,79 bilhões. E a informação também reforça o aspecto negativo do recorde.

No acumulado do mês de novembro até o início da semana passada, o ETF da BlackRock já somava mais de US$ 1,26 bilhão em perdas, e o número aumentou nos dias posteriores. Ou seja, a maior parte do volume negociado no fundo envolveu ações de saques de investidores.

A SoSoValue indica que, apenas na última sexta-feira, 21, os ETFs de bitcoin tiveram um volume negociado total de US$ 11,01 bilhões. No mesmo dia, a criptomoeda despencou e chegou a ser negociada na casa dos US$ 80 mil pela primeira vez no ano de 2025.

Com isso, os dados confirmam que os ETFs da criptomoeda deixaram de ser um pilar importante na manutenção do preço da criptomoeda, consistentemente atraindo novos investidores para o ativo ao longo do ano e ajudando a manter uma pressão de compra em torno da criptomoeda.

O movimento dos investidores de ETFs sucedeu as vendas intensas por antigos investidores do bitcoin, que iniciaram um movimento acelerado de realização de lucros. A ação gerou um pessimismo generalizado no segmento, atingindo também os fundos negociados em bolsa.

O novo contexto quebra a tradição de associação de recordes dos ETFs com recordes ou fortes altas no preço da criptomoeda, uma constante ao longo de 2024 e 2025. Ainda não se sabe, porém, se essa nova realidade deve continuar ao longo do próximo ano.

