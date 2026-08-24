Empréstimos em blockchain caem, mas derivativos se destacam em 2026, diz BTG

O mercado de empréstimos em blockchain, corretoras descentralizadas e contratos futuros perpétuos caíram no primeiro semestre de 2026, mas derivativos como as opções de criptoativos cresceram no período. Essa foi a conclusão do relatório DeFi Outlook, elaborado pelo BTG Pactual.

Segundo o relatório, o valor total depositado para empréstimos dentro de protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) nas redes de registro descentralizado caiu de US$ 61,3 bilhões para US$ 36,4 bilhões nos primeiros seis meses do ano, em uma queda de 40,6%. Enquanto isso, os empréstimos ativos recuaram de US$ 39,6 bilhões para US$ 23,8 bilhões (-39,9%).

“O desempenho foi pressionado, sobretudo, pelo enfraquecimento da demanda no mercado de criptoativos, em um período marcado pela desvalorização dos principais ativos utilizados como colaterais”, escreveu Matheus Parizotto, analista de criptoativos do BTG. Ele notou que o índice Nasdaq Crypto Index (NCI, utilizado como referência pelo fundo HASH11) caiu 36% no período.

Nesse segmento de empréstimos, o projeto líder do setor, Aave, teve uma queda de 54% em crédito ativo, ao passo que a Morpho cresceu 10% na mesma métrica.

As corretoras descentralizadas, por sua vez, tiveram uma queda no volume de US$ 7,8 bilhões para US$ 4,3 bilhões, em uma retração de 45%. Parizotto também atribuiu a queda a uma demanda menor por ativos digitais na primeira metade de 2026.

O token da líder do setor, Uniswap, caiu 52%, com uma queda de 29% na atividade do protocolo. Aerodrome e Orca, por outro lado, tiveram rentabilidade positiva de 2% e 6% respectivamente.

Derivativos foram destaque

Entrando nos derivativos, os contratos futuros perpétuos popularizados pela Hyperliquid tiveram um recuo de 37% no volume negociado entre janeiro e junho. Mesmo assim, a criptomoeda HYPE subiu 168% no primeiro semestre e apresentou um crescimento de 21% no volume negociado.

A maior queda no setor veio da Edgex, com 67% de perda no total negociado, o que se refletiu em desvalorização de 46% no token do projeto.

Por fim, as opções de ativos digitais foram na contramão e o volume nominal passou de US$ 780 milhões em janeiro para US$ 1,6 bilhão em junho. “Derive consolidou a liderança com93% do marketshare. A implementação do HIP-4 pela Hyperliquid, embora ainda embrionário, também pode atuar como catalisador para a expansão do segmento no segundo semestre”, explicou o analista do BTG.

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