Por que o bitcoin voltou a subir mesmo com tensão no Oriente Médio?

Nesta quarta-feira, 11, o bitcoin segue negociado em alta, mesmo após a escalada de conflitos no Oriente Médio e o envolvimento dos Estados Unidos no assassinato do líder supremo iraniano Ali Khamenei.

No momento, o bitcoin é negociado a US$ 70.267, com alta de 1,2% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Apesar disso, a criptomoeda acumula queda de 1,8% nos últimos sete dias, mas se mantém acima dos US$ 70 mil, um importante nível psicológico para investidores.

O sentimento do mercado, medido pelo Índice de Medo e Ganância, ainda é de pessimismo. O índice sinaliza "medo extremo" em 15 pontos.

Por que o bitcoin é negociado em alta mesmo com os conflitos no Oriente Médio?

"O bitcoin negociando acima dos 70 mil dólares, no meio da tensão entre Irã e Estados Unidos, é um fator bem positivo. Primeiramente porque o ativo vinha em queda, atingindo o nível dos 60 mil dólares, e mesmo com a guerra, que representa uma escalada de tensão, o ativo volta a subir", disse Tasso Lago, fundador da Financial Move.

"Quando existe aumento de tensão, quando surge algum fator negativo e, ainda assim, o ativo performa bem, isso pode indicar que ele já tenha atingido seu limite de estresse. Ou seja, o bitcoin pode ter marcado o fundo na região dos 60 mil dólares e iniciar uma retomada em direção aos 80 mil dólares. Não sabemos se esse é o fundo definitivo do ciclo, mas pode ser um fundo temporário do mercado", acrescentou.

"Isso ainda pode mudar caso haja aumento de tensão, novos acontecimentos ou novas variáveis nesse conflito. Ainda assim, ao que tudo indica, o bitcoin vem ganhando força dentro dessa tendência. Parte disso pode estar ligada ao aumento da compra de bitcoin na região do Irã, já que a população local busca se proteger diante do cenário atual. No geral, também é natural que o ativo apresente uma recuperação após uma queda forte, especialmente depois de ter recuado de cerca de 127 mil dólares para a região dos 60 mil”, concluiu o especialista.

