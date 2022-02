Ponte entre blockchains é hackeada e US$ 250 milhões em ether são roubados

Uma das pontes cross-chain mais populares do mundo pode ter sido vítima de um ataque cibernético no valor de mais de 250 milhões de dólares nesta quarta-feira, 2.

Em uma publicação no Twitter, a conta oficial do projeto confirmou que a ponte está atualmente inativa enquanto a equipe investiga uma possível exploração de erros no projeto. O site oficial diz apenas que “O portal está temporariamente indisponível”.

Analistas on-chain chamaram a atenção para uma transação de 80 mil unidades de ether do Wormhole para um endereço que atualmente tem posse de mais de 250 milhões de dólares da criptomoeda nativa da rede Ethereum.

Em uma publicação, o pesquisador de segurança da Paradigm sob o user “samczsun” observou que a equipe do Wormhole entrou em contato com o endereço do criminoso na rede Ethereum, oferecendo uma recompensa de 10 milhões de dólares pela devolução do dinheiro.

holy fucking shit @wormholecrypto is not having a good time right now pic.twitter.com/Q6tcqAngCL — samczsun (@samczsun) February 2, 2022

O ataque gerou preocupação no mundo DeFi, pois isso significa que o ether que foi conectado a Solana pode não ter lastro.

As pontes entre blockchains geralmente funcionam pegando um ativo, como o ether, e bloqueando-o em um contrato para emitir um ativo paralelo na outra rede conectada.

Ainda não está claro quais podem ser as ramificações disso para os mercados de DeFi da Solana e outros protocolos, principalmente caso o ether emitido pelo Wormhole não puder ser conectado de volta à rede principal da Ethereum e agora não tiver valor.

Ironicamente, em uma publicação no Reddit em janeiro, o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, argumentou que as pontes não serão populares no futuro, devido em parte aos riscos do lastro de ativos:

My argument for why the future will be *multi-chain*, but it will not be *cross-chain*: there are fundamental limits to the security of bridges that hop across multiple "zones of sovereignty". From https://t.co/3g1GUvuA3A: pic.twitter.com/tEYz8vb59b — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 7, 2022

“Meu argumento do porquê o futuro será multi-chain, mas não será cross-chain: existem limites fundamentais para a segurança das pontes que circulam entre diversas ‘zonas de soberania’”, publicou Vitalik.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

