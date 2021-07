Podcast: o que fazer com o mercado de criptomoedas em baixa?

Em meio à um grande aumento na demanda por criptoativos, o mercado vivenciou uma alta meteórica durante os primeiros meses de 2021, e em maio, começou a enfrentar uma grande correção, que fez com que a capitalização total dos criptoativos caísse quase 1,2 trilhão de dólares. Entretanto, a queda também pode ser vista como uma oportunidade no longo prazo e existem uma série de estratégias que podem ser adotadas para proteção de capital e, até mesmo, para lucrar durante a baixa do mercado.

Nesta edição, em um crossover inédito com o CryptoTimes, André Franco e Vitor Perim se juntam à Nicholas Sacchi e Lucas Yamamoto para explicar quais são as melhores formas de se proteger e aproveitar as oportunidades durante a baixa do mercado!

