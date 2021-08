Podcast: a Amazon está pronta para o bitcoin?

Após anunciar uma vaga para um especialista em criptoativos e blockchain, os rumores de que a Amazon começaria a aceitar o bitcoin como forma de pagamento em sua plataforma inundaram o mercado de criptoativos, reforçando o otimismo sobre a continuidade da alta nos últimos dias, que por sua vez, colaborou para o aumento dos preços de diversos ativos. Por ser o maior e-commerce do mundo, o uso do bitcoin dentro da plataforma da Amazon poderia desencadear um aumento sem precedentes na adoção do criptoativo. Mas será que a rede do bitcoin e a própria Amazon estão prontos para lidar com esse alto volume de transações?

Nesta edição do podcast do Future of Money, Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto e Lucas Josa comentam sobre os impactos da adoção do bitcoin como forma de pagamento em grandes empresas e explicam quais são as principais implicações desta implementação.

