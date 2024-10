Criador do bitcoin vai ser revelado em documentário? Conheça os nomes mais cotados

A HBO vai lançar nas próximas horas um documentário que promete responder a um dos mistérios mais antigos e importantes do mercado de criptomoedas: quem é Satoshi Nakamoto? O nome foi usado pela pessoa - ou grupo de pessoas - que criou o bitcoin e a tecnologia blockchain, dando uma das contribuições mais relevantes para o mercado financeiro nas últimas décadas.

Nakamoto desapareceu em 2011 e, desde então, entusiastas da criptomoeda criaram dezenas de teorias sobre a possível identidade do desenvolvedor. O interesse, também, é pelo seu potencial de impacto no mercado: Nakamoto possui bilhões em unidades de bitcoin que estão paradas há anos em sua carteira digital e que, se fossem vendidas, poderiam impactar no preço do ativo.

Entre as teorias mais famosas está a de que Nakamoto seria, na verdade, Steve Jobs, o fundador da Apple, que morreu em 2011. Já neste ano, o desenvolvedor Craig Wright, que dizia ter criado a criptomoeda, admitiu que estava mentindo após ser condenado em um processo no Reino Unido.

Agora, o documentário "Money Electric: The Bitcoin Mystery" promete por fim a esse mistério e apresentar o nome por trás da enigmática figura do mercado de criptomoedas.

Len Sassaman

Logo que o documentário foi anunciado, o boato que ganhou mais força era de que a produção revelaria que Satoshi Nakamoto era, na verdade, Len Sassaman. Sassaman é conhecido or atuar no mundo da tecnologia e da privacidade de informações, com foco na criptografia, o que converge com os princípios por trás da tecnologia blockchain e do bitcoin.

Além disso, o desenvolvedor cometeu suicídio em 2011, mesmo ano em que Nakamoto desapareceu. As especulações em torno do nome foram tão fortes que deram origem a criptomoedas meme que fazia referência tanto ao desenvolvedor quanto aos seus dois gatos, buscando se aproveitar do interesse em torno da possibilidade.

Entretanto, o nome de Sassaman perdeu força nas últimas horas. A viúva dele afirmou que não foi procurada pela HBO durante as filmagens do documentário, e um dos produtores responsáveis pelo filme disse que a equipe teria confrontado o nome que estaria por trás do bitcoin, indicando que a pessoa estaria viva.

Nick Szabo

Com o enfraquecimento das especulações em torno de Sassaman, o nome que ganhou mais força no mercado é o de Nick Szabo. Szabo é um cientista da computação e advogado que ficou famoso por também atuar no campo da criptografia e por ser um dos maiores entusiastas do bitcoin e do mundo das criptomoedas.

Ele também é conhecido por ter cunhado o termo "propriedade inteligente", se referindo ao desenvolvimento de protocolos de comércio na internet entre estranhos. Ele foi o responsável por desenvolver a "bit gold", uma proposta de moeda digital descentralizada divulgada por ele em 1998.

A bit gold nunca foi implementada, mas é considerada por muitos como a grande precursora do bitcoin em termos de arquitetura e funcionamento. A proximidade entre os dois projetos, e o fato de Szabo ainda estar vivo, fez com que o seu nome ganhasse força nas especulações, por mais que ele nunca tenha confirmado a hipótese de ser Satoshi Nakamoto.

Adam Back

Outro nome que "corre por fora" nas apostas mas também ganhou força nas últimas horas é o de Adam Back. Back é outro desenvolvedor da área de criptografia e teve o seu trabalho citado nominalmente por Satoshi Nakamoto no documento de divulgação do bitcoin como uma das contribuições relevantes para a criação da criptomoeda.

No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, quando já era um dos mais proeminentes nomes do movimento cypherpunk, o Ph.D. em ciência da computação Adam Back estabeleceu uma missão: parar de receber tantos e-mails indesejados em sua caixa de entrada. Com isso, ele deu origem a um dos primeiros e mais eficientes sistemas anti-spam do mundo, o HashCash.

O sistema criado com o Hashcash mais tarde ficaria conhecido como "Prova de Trabalho" (ou Proof of Work, em inglês) e seria um componente fundamental do bitcoin. Atualmente, ele é o CEO da Blockstream, empresa que atua em diversos segmentos ligados ao bitcoin, incluindo na mineração da criptomoeda. Em 2023, ele concedeu uma entrevista à EXAME em que falou sobre sua história e ligação com o bitcoin.

Outro nome?

Além dos três nomes, outras pessoas também circulam em casas de apostas e em redes sociais como possíveis figuras por trás de Satoshi Nakamoto. Uma delas é Paul Le Roux, que além de ser programador também acabou sendo preso nos Estados Unidos por comandar um cartel criminoso de tráfico de drogas. Ele foi preso em 2011, mesmo ano em que Nakamoto desapareceu.

Estão no radar, ainda, o próprio Craig Wright, mesmo após ele admitir que estava mentindo, e outras pessoas que já foram erroneamente apontadas como a figura criadora do bitcoin, como o especialistas em computação forense David Kleiman e o médico Dorian Nakamoto.