Cripto pode te ajudar a pagar a faculdade dos filhos? Especialista explica essa estratégia

A convidada especial do episódio desta semana do Future of Money fez uma transição de carreira marcante: de jornalista esportiva para especialista em criptoativos. Atualmente, Flávia Jabur atua como community manager na Liqi Digital Assets, empresa que oferece soluções em blockchain, onde lidera a estratégia de comunicação e educação sobre cripto.

Além de seu papel na empresa, Flávia utiliza suas redes sociais para ampliar o conhecimento e incentivar o uso de criptoativos no dia a dia das pessoas.

No bate-papo com Mariana Maria, Flávia compartilhou uma tendência interessante entre os entusiastas de cripto: a criação de uma carteira cripto para os filhos desde o início da gravidez. O que muda ao investir em cripto desde bebê? Também discutimos os próximos passos da tokenização e como o mercado de capitais está se adaptando a esse novo cenário e seus desafios, além do crescimento da tecnologia cripto.

