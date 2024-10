HBO anuncia documentário que promete revelar identidade do criador do bitcoin

A HBO divulgou na última quinta-feira, 3, o trailer do documentário "Money Electric: The Bitcoin Mystery". A produção será lançada na próxima quarta-feira, 9, e promete mergulhar no mistério da identidade de Satoshi Nakamoto, o misterioso criador do bitcoin que desapareceu há 13 anos.

Cullem Hoback, criador do documentário, afirmou em entrevista à Fast Company que o projeto "constrói um caso incrível, e eu acho que chegamos em um resultado inesperado e que caminha para um resultado que deve gerar uma quantidade razoável de controvérsia".

"Eu acho que as pessoas vão debater [o conteúdo] independentemente da qualidade das evidências que apresentarmos, e está tudo bem. Essa é a natureza desse setor. Nós coletamos uma quantidade muito maior de evidências que o que vai aparecer nesse filme", destacou.

Apesar do documentário ainda não ter sido divulgado, entusiastas do bitcoin já começaram a debater sobre qual nome ele deverá apontar como sendo o criador da criptomoeda. Alex Thorn, chefe de pesquisa da gestora Galaxy Digital, afirmou que já sabe qual nome deverá ser apresentado.

Segundo ele, o documentário vai revelar que Len Sassaman seria Satoshi Nakamoto. Sassaman cometeu suicídio em 2011, mesmo ano em que Nakamoto desapareceu, e era famoso por atuar no mundo da tecnologia e da privacidade de informações, com foco na criptografia, o que converge com os princípios por trás da tecnologia blockchain e do bitcoin.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

O mistério de Satoshi Nakamoto

Mais conhecido por ser o criador do bitcoin, o misterioso Satoshi Nakamoto na verdade foi responsável por desenvolver e lançar em 2008 toda a tecnologia blockchain, base de todo o mercado cripto e cada vez mais usada em diferentes setores da economia.

Até o momento, porém, ninguém sabe exatamente quem ele é. Na verdade, não se sabe se ele era homem, mulher ou até um grupo de pessoas por trás de um pseudônimo. Idade e nacionalidade também são desconhecidas, mas supõe-se que ele tinha uma ascendência asiática devido ao nome. Nome este que, por sua vez, também pode ser falso.

As últimas interações de Nakamoto com o mundo cripto foram registradas em 2011. Desde então, o mercado especula quem ele seria. Uma das teorias, inclusive, afirma que a pessoa por trás do pseudônimo seria o criador da Apple Steve Jobs, que morreu em 2011.

1 /10 (Bitcoin: a maior criptomoeda, com mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado)

2 /10 (Ethereum: a segunda maior criptomoeda possui quase US$ 300 bilhões em valor de mercado)

3 /10 (USDT: a stablecoin lastreada em dólar é a 3ª criptomoeda mais valiosa, com US$118 bilhões em valor de mercado)

4 /10 (BNB: a 4ª criptomoeda mais valiosa tem sua origem ligada à corretora Binance e possui US$ 76 bilhões em valor de mercado)

5 /10 ETF de Solana : aprovado pela CVM e lançado esse ano pela gestora brasileira Hashdex em parceria com o BTG Pactual, fundo reforça a posição de liderança do Brasil no setor. (Solana: a 5ª maior criptomoeda cresceu rapidamente e possui US$ 60 bilhões em valor de mercado)

6 /10 (USDC: também uma stablecoin lastreada em dólar, é a 6ª maior do mundo com quase US$ 35 bilhões)

7 /10 (XRP: é a 7ª maior em valor do mercado com quase US$ 32 bilhões)

8 /10 O cão shiba inu do dogecoin: moeda valorizou 6.000% neste ano em disputa acirrada de adoradores fiéis (Dogecoin: inspirada no meme do cachorro Doge, é a 8ª maior criptomoeda do mundo com quase US$15 bilhões)

9 /10 (TRON: a criptomoeda é a 9ª maior do mundo com US$ 13,9 bilhões em valor de mercado)

10/10 (TonCoin: ligada ao Telegram, a criptomoeda cresceu rapidamente e é a 10ª maior do mundo com US$ 13,7 bilhões)