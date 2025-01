Perspectivas e desafios para o mercado cripto em 2025, de acordo com uma executiva da Bitget

Por Gracy Chen*

O novo ano acaba de começar e já é possível traçar algumas possibilidades para o mercado de criptomoedas, assim como também identificar algumas oportunidades as quais acredito que em 2025 estarão muito mais latentes, além de desafios que ainda precisamos estar atentos.

Para este ano o preço do bitcoin continuará subindo, muito impulsionado pelas as tarifas dos EUA, a flexibilização quantitativa e as políticas favoráveis às criptomoedas mencionadas por Donald Trump, certamente aumentarão ainda mais os preços do bitcoin.

Na esfera tecnológica vejo um maior desenvolvimento da Inteligência Artificial. Desde a chegada do ChatGPT, a IA impulsionou diversos mercados. Atualmente, os principais entusiastas e desenvolvedores desta tecnologia estão apoiando a pesquisa e o seu desenvolvimento, por isso, acredito que em 2025 valha a pena esperar por grandes avanços neste setor.

Além disso, com a popularidade da criptomoeda, muitas empresas que possuem licenças de conformidade também começaram a expandir seus negócios de criptografia, assim como pagamento e liquidação baseados na tecnologia blockchain, por isso, vejo o PayFi alcançar um maior desenvolvimento em 2025.

Outra tendência que se manterá em alta são as memecoins, ou criptomoedas meme. Do ponto de vista da participação de mercado e o volume de negociação, a tendência de desenvolvimento das corretoras descentralizadas (DEX) é óbvia, com sua evolução sendo afetada principalmente pelas memecoins. Com o avanço das corretoras descentralizadas, espera-se que o crescimento do mercado de memecoins se intensifique.

No entanto, frente a tantos avanços, o maior desafio em 2025 ainda serão os problemas de segurança. Recentemente, fundos de DEXs foram roubados, resultando em perdas cumulativas de dezenas de milhões de usuários. O GRT foi atacado e os tokens foram emitidos mais do que o dobro.

Ou seja, problemas de segurança, como ponte entre cadeias e vulnerabilidades de interoperabilidade, de contratos inteligentes, depósito de chaves privadas e ataques de phishing que os novos usuários precisam enfrentar ao entrar no setor ainda serão desafios significativos no futuro.

Tendências para 2025

Em resumo, dentre as principais tendências as que acredito que mais se destacarão em 2025 serão:

● Pagamento: Em 2025, os pagamentos com criptomoedas podem aumentar com as stablecoins se tornando uma norma em pequenas empresas para reduzir as taxas. Isso pode tornar as transações mais rápidas e baratas, embora as regulamentações desempenhem um papel fundamental na adoção.

● Agentes de IA: Espera-se que os agentes de IA se tornem mais integrais, gerenciando tudo, desde a negociação até a interação com o usuário no mundo das criptomoedas. Eles fornecerão serviços personalizados, mas trarão preocupações sobre a manipulação do mercado.

● RWA: A tokenização de ativos do mundo real (RWA) provavelmente se expandirá, transformando ativos físicos em tokens digitais para acesso e liquidez mais amplos. Essa tendência, apoiada por instituições como a BlackRock, sugere uma combinação de finanças tradicionais com blockchain para sistemas financeiros mais integrados.

*Gracy Chen é CEO da Bitget, onde supervisiona o crescimento e a expansão dos mercados globais, a estratégia, a execução, os negócios e o desenvolvimento corporativo da companhia.

