PEPE: criptomoeda meme tenta recuperação com menor pressão de venda

Investidores têm evitado vender em grandes volumes, criando um cenário que pode permitir que a criptomoeda-meme PEPE se recupere de sua recente queda de preço. Essa atividade de venda contida está proporcionando uma proteção contra perdas adicionais.

Investidores de PEPE recuam nas vendas

Os depósitos ativos para PEPE têm diminuído constantemente nas últimas semanas e agora estão quase parando. O movimento, no entanto, é um sinal positivo, indicando uma pressão de venda reduzida por parte dos detentores. Além disso, depósitos ativos mais baixos correlacionam-se geralmente com uma intenção reduzida de liquidar ativos, dando à criptomoeda mais espaço para estabilizar e se recuperar.

No entanto, dado o desafio de PEPE sob condições de mercado em baixa, a redução da atividade de venda é um fator crucial para apoiar uma possível recuperação de preço. Assim, à medida que os depósitos continuam a desacelerar, a altcoin está melhor posicionada para consolidar e recuperar o impulso ascendente nos próximos dias.

O momento macro de PEPE é influenciado por sua relação Valor de Rede para Transações (NVT), que aumentou recentemente. Um aumento na relação NVT reflete uma atividade de rede aumentada em relação à atividade de transação, muitas vezes desencadeando ações corretivas de preço. Portanto, a tendência contribuiu para a dificuldade de PEPE em se recuperar em meio à baixa do mercado mais amplo.

A relação NVT elevada está impedindo uma recuperação significativa para PEPE ao amplificar as condições de baixa. No entanto, à medida que essa relação se estabiliza e a atividade da rede se alinha mais de perto com o volume de transações, a memecoin pode encontrar o suporte necessário para iniciar uma recuperação.

Previsão de preço da PEPE: a manutenção continua

O preço de PEPE não conseguiu recuperar o nível de suporte de US$ 0,00001785 nas últimas 48 horas, após uma correção de 21% na semana passada. Além disso, a altcoin agora é negociada a US$ 0,00001696, com esse nível atuando como um piso de suporte crítico. Manter esse suporte é essencial para uma possível recuperação.

Apesar de múltiplos testes, PEPE manteve com sucesso US$ 0,00001696 como suporte, reforçando sua importância. Se esse nível permanecer intacto, a altcoin pode se recuperar e mirar US$ 0,00002062. A interrupção da atividade de venda apoia essa perspectiva otimista, criando uma base para o impulso ascendente.

No entanto, se a PEPE não conseguir ultrapassar US$ 0,00001785 e transformá-lo em suporte, sua capacidade de manter US$ 0,00001696 pode enfraquecer. Uma queda abaixo desse piso de suporte invalidaria a perspectiva otimista-neutra, deixando PEPE vulnerável a uma nova queda para US$ 0,00001489 e diminuindo o otimismo dos investidores.

