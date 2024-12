PENGU: criptomoeda do Pudgy Penguins conclui airdrop e estreia entre 100 maiores do mercado

A criptomoeda PENGU, criada pelo projeto de NFTs (tokens não-fungíveis, em inglês) Pudgy Penguins, estreou no mercado nesta terça-feira, 17. O ativo agora pode ser negociado entre investidores e conseguiu somar investimentos suficientes para estrear entre as 100 criptomoedas mais valiosas do mercado.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que, no momento, o ativo ocupa a posição número 75 no ranking das 100 criptos mais valiosas do mercado em termos de capitalização. O ativo possui um valor de US$ 2,1 bilhões no momento, desbancando outros projetos mais antigos no mercado.

A estreia da criptomoeda era aguardada por investidores porque o evento contou com um airdrop, espécie de distribuição gratuita de unidades do ativo para usuários ligados ao projeto. Ao todo, foram distribuídos 22,2 bilhões de tokens, representando 25% da sua oferta inicial.

Inicialmente, a criptomoeda estreou com uma cotação na casa dos US$ 0,054. Cada dono de um NFT da coleção Pudgy Penguins recebeu aproximadamente 1,7 milhão de unidades da PENGU, que com a cotação inicial eram equivalentes a cerca de US$ 92 mil.

Entretanto, muitos investidores aproveitaram para vender os ativos e realizar lucros. Com isso, o token acumula uma queda de mais de 50% nas últimas 24 horas, cotado no momento em US$ 0,032. O volume de negociação nas primeiras horas do lançamento ultrapassou os US$ 90 milhões.

João Galhardo, analista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, destaca que a estreia "impulsionou a liquidez na rede Solana", em que a criptomoeda foi lançada inicialmente.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

"Esse aumento de atividade pode beneficiar o preço da SOL, repetindo o efeito observado após o airdrop do Jito. Na ocasião, a conversão das posições de airdrop para SOL elevou a demanda pelo token nativo, evidenciando o impacto positivo desses eventos para o ecossistema da rede", destaca o analista.

A empresa por trás da coleção de NFTs e da criptomoeda, a Igloo, também pretende lançar uma rede blockchain própria, mas ainda não deu mais detalhes e uma data precisa sobre a estreia no mercado. A Pugdy Penguins é uma coleção de NFTs antiga, mas que voltou a recuperar espaço no mercado nos últimos meses.