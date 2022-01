PayPal sobe investimentos em blockchain e quer lançar criptomoeda própria

O PayPal está planejando lançar sua própria stablecoin à medida que a empresa aumenta seus negócios no mundo cripto, como confirmou um porta-voz da empresa na última sexta-feira, 7. Fontes disseram em setembro que a Curv, subsidiária do PayPal, estava trabalhando ativamente no desenvolvimento de uma criptomoeda de valor estável.

“Estamos explorando a criação de uma stablecoin; se e quando buscarmos seguir em frente com isso, vamos, é claro, trabalhar em estreita colaboração com as entidades reguladoras”, disse um porta-voz do PayPal em um comunicado.

A notícia surgiu depois que evidências de que o PayPal pensava em criar sua própria stablecoin foram descobertas no aplicativo para iPhone da empresa pelo desenvolvedor Steve Moser e compartilhadas com a Bloomberg. O código e as imagens ocultas mostram o trabalho no que é chamado de “moeda do PayPal”. O código mostra que a moeda seria lastreada pelo dólar norte-americano, observou a publicação.

O PayPal esteve muito ativo em seus investimentos no mundo cripto recentemente, aumentando a quantidade de criptomoedas que seus clientes podem comprar, além de investir na educação de seus usuários sobre os criptoativos e trabalhar para permitir que eles possam realizar saques com segurança para carteiras digitais de empresas terceiras.

Um porta-voz do PayPal disse à Bloomberg que as imagens e o código dentro do aplicativo do PayPal vêm de um hackathon interno recente - um evento em que engenheiros de software se unem para explorar e construir novos produtos que podem nunca ser lançados ao público - dentro da divisão de blockchain, criptoativos moedas digitais da empresa.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

