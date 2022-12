Partido Democrata dos EUA pode devolver mais de US$ 1 milhão às vítimas da FTX

Após a prisão do ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried, três grupos democratas proeminentes decidiram devolver mais de US$ 1 milhão a investidores de criptomoedas que perderam seus fundos devido a apropriação indébita.

Em 16 de dezembro, o Comitê Nacional Democrata (DNC), o Comitê de Campanha do Senado Democrata (DSCC) e o Comitê de Campanha do Congresso Democrata (DCCC) prometeram devolver as doações políticas de Sam Bankman-Fried depois que o empresário foi acusado de oito acusações de crimes financeiros .

Um porta-voz do DNC confirmou esta decisão ao falar com um veículo de comunicação, o Verge:

“Dadas as alegações sobre possíveis violações de financiamento de campanha por Bankman-Fried, estamos reservando fundos para devolver os US$ 815.000 em contribuições desde 2020. Retornaremos assim que recebermos a orientação adequada nos processos legais.”

Os outros dois comitês, DSCC e DCCC, também prometeram reservar US$ 103.000 e US$ 250.000, respectivamente, de acordo com o Washington Post. Sam Bankman-Fried admitiu anteriormente ser um “doador significativo” para ambos os lados do espectro político.

No início deste ano, Sam Bankman-Fried havia revelado em um podcast seus planos de gastar até US$ 1 bilhão para ajudar a influenciar as campanhas eleitorais presidenciais de 2024.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, recusou-se a responder a perguntas relacionadas à devolução de doações anteriores de Bankman-Fried ao partido.

Quando questionada, ela respondeu dizendo que “estou coberta aqui pela Lei Hatch”, que proíbe funcionários do serviço público, especialmente de agências federais, de se envolver em algumas formas de atividade política.

Bankman-Fried foi o segundo maior “CEO contribuinte” para a campanha presidencial de Biden em 2020, com seus $ 5,2 milhões em doações.

